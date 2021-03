Si schianta in scooter, ferito e multato

Si schianta contro un’auto in sella ad uno scooter prestatogli da un amico sul quale viaggiava assieme ad un altro ragazzo. Un botto tremendo, che inizialmente ha fatto temere il peggio ai soccorritori. Fortunatamente, il 19enne che sabato scorso è volato sull’asfalto alla periferia di Porto non ha riportato lesioni gravi e non corre pericolo di vita. Anche se ne avrà comunque per 40 giorni visto che nell’impatto ha riportato alcune fratture. Oltre al grosso spavento rimediato nello scontro con l’utilitaria e alla lunga convalescenza, il giovane dovrà anche mettere mano al portafoglio. Al termine degli accertamenti, la polizia locale del distretto «Basso Adige» intervenuta per i rilievi, ha infatti scoperto che il ragazzo si trovava alla guida del ciclomotore malgrado non avesse mai conseguito la patente. E così nei suoi confronti è scattata una maxi multa che, sommate le varie infrazioni, supera abbondantemente i 5mila euro. Erano le 13.30 quando, in base alla ricostruzione effettuata dagli uomini del comandante Luigi De Ciuceis, il 19enne stava percorrendo, a bordo di un Malaguti F12, ricevuto in prestito da un amico per un giretto come avviene spesso a questa età, la stradina sterrata lungo l’argine del canale Terrazzo. Sul sellino posteriore si trovava un 15enne, residente nel quartiere di sinistra Adige, che con ogni probabilità stava riaccompagnando a casa. Ad un certo punto, giunto all’imbocco di via Sicilia, G.Z., vuoi per l’inesperienza, l’erba resa scivolosa dalle recenti piogge o la velocità non commisurata alle condizioni del percorso ricavato in riva allo scolo - tutte cause al vaglio dei vigili - non è riuscito a frenare in tempo. E la collisione è stata perciò inevitabile. Proprio in quel momento, infatti, stava regolarmente transitando in via Sicilia, sulla propria corsia di marcia, una Hyundai Accent al volante della quale si trovava L.P., una pensionata 70enne abitante sempre a Porto. Lo scooter ha colpito la parte laterale posteriore destra della macchina ed è carambolato a terra. Mentre il 15enne è rimasto in piedi, e se l’è cavata perciò senza neppure un graffio, G.Z. è stato sbalzato sulla strada e ha riportato traumi e ferite che hanno richiesto l’intervento del personale del 118, giunto a Porto con la pattuglia della polizia locale. Il giovane, rimasto sempre cosciente seppur dolorante, è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale «Mater salutis», per poi venire trasferito nel reparto di Ortopedia. I vigili hanno iniziato invece le verifiche del caso. E, come non bastassero le fratture riportate nell’impatto, il 19enne è uscito con le ossa rotte anche in fatto di infrazioni al codice della strada. Dai controlli, coordinati dal vice commissario Franco Adami, è infatti emerso che il Malaguti in questione, intestato ad una 46enne di Roverchiara, non era di proprietà del ragazzo. Bensì glielo aveva prestato un coetaneo, figlio della proprietaria del mezzo. Poco male se non fosse che G.Z. su quello scooter non ci poteva proprio salire essendo privo di patente. Dovrà perciò pagare una prima sanzione da 5.110 euro a cui se ne aggiungerà un’altra per omessa precedenza alla Hyunday, che ha riportato danni alla carrozzeria. Gli agenti stanno inoltre valutando se sanzionare i due ragazzi in sella al motorino poichè si sarebbero trovati fuori casa senza giustificato motivo, in barba alle restrizioni in vigore nella «zona rossa». L’atto di generosità costerà salato anche al loro amico, multato con 398 euro per incauto affidamento di veicolo a persona senza patente. Se non pagherà, dovrà rispondere in solido con lui sua madre, proprietaria del Malaguti. •