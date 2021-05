Si denuda ai giardini Denunciato un 31enne

Non appena ha visto avvicinarsi una pattuglia dei carabinieri di Cologna, impegnati in uno degli abituali servizi preventivi in città, ha iniziato ad agitarsi e si è trasformato in una furia difficile da controllare. Fino ad arrivare non solo a sfilarsi giubbotto e maglietta ma anche a calarsi, seppur per pochi istanti, pantaloni e mutande. Mettendo così in bella mostra ai militari i «gioielli di famiglia» in mezzo ai giardini pubblici di piazzale Vittorio Veneto. Una reazione sopra le righe apparsa del tutto ingiustificata anche sulla scorta di una successiva perquisizione personale che ha dato esito negativo. Ma lo «spogliarello» inscenato da A.E.K. - un 31enne marocchino, regolare in Italia, nullafacente e con precedenti di polizia - che ha dato in escandescenze per sottrarsi al controllo dell’Arma, non ha affatto intimorito gli uomini del luogotenente Fabrizio Di Donato. E così lo stripman improvvisato, che dopo essersi rivestito ha cercato di dileguarsi spintonando i militari mentre urlava frasi incomprensibili in arabo, è finito in caserma dove è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati minuti concitati, che hanno richiamato in strada i clienti dei bar e gli inquilini dei palazzi vicini, quelli vissuti l’altra sera, poco dopo le 18, nel parco che si affaccia sul corso principale. L’attenzione dei carabinieri, che stavano perlustrando il centro per contrastare reati contro il patrimonio e la persona oltre che bivacchi, spaccio e clandestinità, è stata attirata da un gruppo di extracomunitari intenti a confabulare con fare sospetto in un angolo dei giardini. A quel punto hanno deciso di vederci chiaro e si sono trovati alle prese con un fuoriprogramma «piccante». Mentre i suoi connazionali si sono mostrati subito collaborativi, il 31enne, malgrado non avesse nulla da temere come è stato poi riscontrato, ha incominciato a gridare con tutto il fiato che aveva in corpo e a respingere violentemente i militari che cercavo di identificarlo. E non c’è stato verso di calmarlo. Tanto che in un crescendo di esagitazione si è strappato di dosso i vestiti dando vita, in segno di sfida, ad un inatteso finale «hot» degno di «Full Monty». Di punto in bianco, A.E.K si è infatti denudato mostrandosi come mamma l’ha fatto. Nemmeno il tempo di rialzarsi slip e jeans, che è finito però al comando dove è scattata la denuncia. •. Ste.Ni.