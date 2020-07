Si alza il sipario sui «Talenti ne l’Arena»

In ritardo rispetto alle edizioni precedenti, ma si riparte. Sarà Cerea ad ospitare, questa sera, nel parco della biblioteca comunale di viale della Vittoria, la tappa inaugurale dei «Talenti ne l'Arena», il talent show itinerante promosso dal gruppo Athesis che animerà le serate estive nella nostra provincia, ma non solo, con artisti affermati o emergenti, esibizioni di cantanti, ballerini e fantasisti. Un anno importante e allo stesso difficile, questo, per lo show di Telearena. La rassegna, tra tour e talent, compie infatti 10 anni e l'anniversario cade in un periodo particolare, legato al post emergenza Coronavirus. Proprio per questo, fino a qualche mese fa, era stata messa in dubbio l'edizione del decennale, ma poi lo staff organizzatore è riuscito a creare appositi protocolli e modalità per lo svolgimento delle serate, garantendo la sicurezza dei concorrenti sul palco, di chi lavora dietro le quinte e degli spettatori. Da qui il ritardo dell'evento, tanto che si sta ancora completando il calendario delle varie tappe e ci sono posti disponibili per le categorie ballo e varietà. Una decina di serate in tutto, sei di qualificazione, tre prefinali e la finalissima, molte di queste in programma ad agosto, offrendo così un intrattenimento a chi dovrà rinunciare alle ferie. Oltre a Cerea, il tour farà tappa a Castelnuovo del Garda, Nogara, Villafranca, Bussolengo, Legnago, Colognola ai Colli, San Giovanni Lupatoto, Montagnana (Padova) e Bovolone. Confermata la formula degli anni scorsi, con le categorie di canto, ballo e varietà, che riunisce comici, giocolieri, maghi e attori. A Cerea, la sfida nel canto sarà tutta al femminile tra Elena Fontana, Sofia Turazza ed Alessia Lorenzi. La gara nel ballo vedrà tre diversi stili: la danza moderna delle quattro ragazze della «Together Dance School»; il giovanissimo Dennis Liber, di soli sette anni, che ballerà sulle note del brano «Billy Jean» di Michael Jackson; e Vanessa Gherbavaz, ballerina classica, allieva del teatro Bolshoi di Mosca. Infine, per il varietà, saliranno sul palco le magie di Matteo Paolella, la comicità di Emanuele Peruzzi e le bolle di sapone di Daniele Caliari. Non mancherà poi la bellezza con le ragazze in gara per il concorso di «Miss Lessinia», che mette in palio per la vincitrice finale un contratto con la nostra emittente televisiva. Le concorrenti sfileranno in abiti casual, costume da bagno ed elegante e, nel corso di ogni serata, saranno scelte tre «reginette» che potranno accedere alle semifinali. Talenti e miss saranno valutati da una giuria di esperti del mondo dello spettacolo e da rappresentanti delle amministrazioni comunali. Non mancheranno, inoltre, ospiti e momenti divertenti. Ogni serata andrà in onda su Telearena e Telemantova dalla seconda metà del mese. Infine, alla conduzione, sono stati riconfermati due volti noti del canale televisivo veronese: Angela Booloni, conduttrice della trasmissione «Sei a casa» e il giornalista Lucio Salgaro, che coordinerà la giuria. Lo spettacolo, ad ingresso libero, inizierà alle 21: in caso di maltempo si svolgerà in Area Exp. •

Laura Bronzato