Sì al «tubo» più lungo, ko dei cittadini

La battaglia per fermare il prolungamento del «tubo» che porta a Cologna gli scarichi dei depuratori vicentini di Arzignano, Montecchio, Montebello, Trissino e Lonigo è finita. È terminata con la sconfitta dei cittadini che avevano presentato osservazioni e chiesto l’intervento delle istituzioni, sino all’Unione Europea, e, di fatto, con la vittoria delle amministrazioni locali. Le quali, chi per iscritto e chi attraverso dichiarazioni verbali, avevano detto già «sì» ad un nuovo trasferimento a valle dello scarico del collettore che oggi finisce la sua corsa nel fiume Fratta-Gorzone in località Sule: qui, 24 ore su 24, getta un’acqua nerastra che viene costantemente diluita con le acque del Leb, canale artificiale a servizio dell’agricoltura. Prossimamente, grazie alla realizzazione di altri 3,6 chilometri di condotte, arriverà dove c’è il depuratore civile di Sabbion. A sancire il definitivo «stop» alle azioni contrarie all’allungamento del «tubo» è stato un decreto della Direzione ambiente regionale, pubblicato sull’ultimo Bollettino ufficiale del Veneto. Il provvedimento esclude dalla procedura di Valutazione integrata ambientale (Via) il progetto relativo a quello che era in origine il secondo tratto del prolungamento del collettore, quello che arriverà sino a Sabbion, al depuratore. Proprio l’assoggettamento alla Via era stato richiesto a viva voce dal comitato «Vivere a Cologna» e dal Pd. Il primo era arrivato a scrivere a Roma e a Bruxelles e in risposta alla loro azione era intervenuto il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. Tutto questo non è bastato a far sì che si decidesse, contrariamente a quanto era accaduto per il primo tratto dell’allungamento, di avviare la Valutazione ambientale. «Era una cosa che ci aspettavamo», dice il portavoce del Comitato, Paolo Zorzi che spiega che la richiesta del suo gruppo «costituiva il mezzo per porre la questione del collettore all’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee. Purtroppo la Regione non ha voluto confrontarsi con noi, ma la delusione maggiore è dovuta al fatto che i Comuni, che hanno sostenuto con argomentazioni fotocopia di quelle della Regione e della Provincia il prolungamento, non si sono posti dalla parte dei cittadini, preferendo le ragioni di partito», afferma Zorzi. «Non è stato preso in considerazione il fatto che il Fratta-Gorzone non è in grado di accogliere i reflui e che, com’era accaduto per i prolungamenti precedenti, ora non verrà fatta nessuna bonifica dei sedimenti che si sono depositati per decenni nell’alveo del fiume», sottolinea Zorzi. «Dal punto di vista tecnico non poteva andare diversamente», commenta Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna e presidente della Provincia, «se il progetto del primo stralcio non era stato sottoposto a Via, certo non poteva esserlo il secondo, che peraltro riguarda solo un tratto in campagna del collettore». Già anni fa, l’amministrazione colognese aveva accolto con favore il prolungamento. «Esso permette che i reflui finiscano in un depuratore, evitando che viaggino in un fiume che attraversa l’abitato, senza arrecare danni ulteriori ai territori a valle», rimarca Scalzotto. Il nuovo tratto del «tubo» sarà lungo 3,6 chilometri e, secondo le stime attuali, dovrebbe costare 10,8 milioni. Dopo l’estate, il consorzio Arica, che gestisce il sistema formato dai depuratori e dal collettore, rimetterà mano al progetto definitivo per inserire alcune misure di prevenzione dell’impatto dell’opera imposte dalla Regione. La previsione è di chiudere questa fase entro l’anno per poi passare al progetto esecutivo e all’interlocuzione con i proprietari dei terreni interessati dai lavori. Per l’inizio del 2023, dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Ato della Valle del Chiampo, per conto anche del Veronese, potrà essere avviata la gara. La quale dovrà essere di ambito europeo, considerata l’entità dell’opera, e durerà non meno di sei mesi. Si tratta, infatti, di un lavoro del valore di 10,8 milioni di euro, di cui 4 derivanti da un accordo con il ministero e gli altri a carico delle società idriche vicentine Acque del Chiampo, Medio Chiampo e Viacqua.•.