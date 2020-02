Si è spento l’ex sindaco e preside Olivieri

Si è spento dopo breve malattia l’ex sindaco di Casaleone Luigi Olivieri, a 81 anni, una vita dedicata al prossimo. Sposato con Annamaria e padre di due figli, Simone ed Elisa, era molto conosciuto e stimato in paese, non solo come sindaco dal 1975 al 1978, ma soprattutto perché era stato professore di matematica e poi preside anche a Casaleone. «Era una persona stupenda e di grande cultura», lo ricorda l’ex sindaco Gabriele Ambrosi. «Fu tra i primi politici a credere nelle cosiddette larghe intese», aggiunge Ambrosi, «amministrando con una maggioranza di cui facevano parte la Dc, a cui era iscritto e di cui fu segretario locale, e il Psi. Per lui era importante lavorare tutti insieme per Casaleone». Le parole dell’ex sindaco sono condivise anche dall’attuale primo cittadino Andrea Gennari. «Siamo vicini alla famiglia Olivieri in questo doloroso momento», dice Gennari, «era una persona buona, altruista e intelligente, spesso durante il mio mandato mi sono confrontato con lui anche su argomenti di vita amministrativa, trovando una persona disponibile all’ascolto». L’amministrazione ha fatto affiggere e epigrafi per ricordare che Olivieri era stato anche sindaco di Casaleone. Oltre alla passione per la politica e al lavoro nelle scuole Olivieri si distinse nel campo musicale: era organista della Schola Cantorum San Biagio di Casaleone. I funerali di Olivieri si terranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale del capoluogo, mentre ieri sera alle 19.30 è stato recitato il rosario, sempre in parrocchiale. •

F.S.