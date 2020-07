Seri cedimenti del cavalcavia Ma non si sa più di chi sia

Il cavalcaferrovia è messo decisamente male ma ora che si dovrebbe metterci mano e renderlo sicuro, non si sa più a chi appartiene. È del Comune o è di proprietà di Veneto Strade? Il dubbio amletico rischia, se la questione non sarà chiarita a breve, di peggiorare le condizioni del sovrappasso, con conseguenze non prevedibili. Nell’ultimo Consiglio comunale, comunque, è trapelato che l’opera possa essere dell’ente locale, una notizia che se fosse confermata, renderebbe il Comune proprietario di una struttura da ben 12 anni senza averlo mai saputo: il ponte è stato inaugurato infatti nel 2008. Nella convenzione stipulata allora tra Veneto Strade, costruttrice del manufatto, e l’allora sindaco Marco Guglielmo, dopo il collaudo definitivo, il sovrappasso sarebbe passato di proprietà al Comune, al quale spetterebbe la manutenzione ordinaria e straordinaria. La vicenda è uscita allo scoperto durante la discussione del rendiconto 2019, approvato con l’astensione dell’opposizione. Nella quota disponibile di avanzo, 421 mila euro, 100 mila sono stati stanziati per i «lavori urgenti» al manufatto e per asfaltature di strade del paese. Il sovrappasso, principale collegamento tra il capoluogo e le frazioni di Boschi San Marco e Oni, necessita, dicevamo, di lavori urgenti. A causa delle infiltrazioni d’acqua che scendono lungo il cemento, sono stati riscontrati cedimenti laterali e anche le rampe stanno iniziando a mostrare danni seri in molti punti. «Abbiamo contattato Veneto Strade per informarli del pericolo e della necessità di interventi urgenti, ma ci hanno risposto che i proprietari siamo noi e che, quindi, i lavori sono di nostra competenza», ha detto il sindaco Enrico Occhiali, «è solo così che abbiamo scoperto che esisteva una convenzione». Perciò spetterebbe all’ente farsi carico degli interventi strutturali, ma la questione non è così semplice. Dopo un anno dall’inaugurazione dell’opera, costata circa 4,5 milioni di euro, hanno iniziato a vedersi i primi problemi strutturali. Al centro di una delle carreggiate, infatti, si era formata una fessura lunga parecchi metri e le rampe presentavano alcuni avvallamenti. Si era scoperto che il collaudo era stato fatto solo sulla struttura in cemento e non sul terrapieno perché, come aveva spiegato al tempo l’allora presidente di Veneto Strade Gastone Vinerbini, «accade a volte che, fisiologicamente, vi siano degli assestamenti. Per questo si aspettano mesi prima del collaudo definitivo, una prassi che permette, nel caso i problemi riscontrati abbiano alla base mancanze costruttive, di richiedere alle ditte che hanno realizzato l’opera di intervenire per correggere i difetti». A seguito di questo intervento, sempre stando a quanto riferito da Veneto Strade, sarebbe stato eseguito il collaudo definitivo e consegnato il sovrappasso al Comune. E qui arriva l’inghippo. «Nei nostri archivi non ci sono documenti che attestino che il collaudo sia avvenuto e, perciò, non possiamo affermare con sicurezza che sia di nostra proprietà», ha proseguito Occhiali. Quindi, se non si trova nemmeno questo documento, non si potrà sapere di chi sia il sovrappasso: del Comune, di Veneto Strade o anche avere più proprietari, visto che una sua parte ricade nel territorio di Minerbe? «Meglio verificare e, eventualmente, prendere in carico i lavori solo dopo che avremo la certezza che sia nostro», ha suggerito Antonio Bottazzi, consigliere di opposizione, chiedendo alla maggioranza di tenere informata la minoranza sulla vicenda perché «se spendiamo soldi su un ponte non nostro, si rischia il danno erariale». Confermando l’intenzione di approfondire e verificare quanto è successo in quegli anni, rivolgendosi anche all’assessore regionale competente, l’amministrazione comunale sottolinea l’urgenza degli interventi. «Io penso alla sicurezza», ha concluso Occhiali, «perché se accade qualcosa non si va da Veneto Strade ma dal sindaco». •

Laura Bronzato