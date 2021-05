Sensori per la sicurezza La Transpolesana sarà sorvegliata speciale

Transpolesana sempre più «osservata speciale». Nuovi cantieri sono previsti, da domani a venerdì 4 a giugno, lungo i 54 km di statale 434 che attraversano la Bassa, collegando il Veronese con il Rodigino. Stavolta, tuttavia, non c'entrano le buche oggetto dei ripristini effettuati nei mesi scorsi. A spingere Mario Liberatore, responsabile della struttura territoriale di Anas, ad adottare l'ordinanza che da domani imporrà il restringimento della carreggiata in corrispondenza dei sei cantieri previsti nel tratto scaligero della superstrada, è l'esigenza di posare la rete per la rilevazione del traffico che ogni giorno percorre la statale. Tutto ciò, allo scopo di censire, alla stregua di quanto già avviene sulle altre strade di Anas, moto, auto e camion che ogni giorno transitano sulla 434. Questo permetterà alla società del Gruppo Fs Italiane di elaborare statistiche sui volumi e le condizioni della circolazione, allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza della superstrada. L’ordinanza, che consentirà di posare, in vari punti del percorso, i plinti di fondazione per la posa dei nuovi dispositivi, è stata chiesta lo scorso 11 maggio dalla ditta Famas System spa ad Anas. Sarà così possibile installare le strutture che permetteranno di registrare il passaggio dei veicoli attraverso appositi sensori e di trasmettere i dati alla centrale di raccolta. Pertanto, la presenza dei cantieri obbligherà alla chiusura della corsia di marcia in tratti saltuari, provocando inevitabilmente disagi al traffico lungo il più importante collegamento viabilistico gestito da Anas in Veneto. I restringimenti, che saranno attuati tutti i giorni dalle 8 alle 18, verranno quindi previsti, in direzione di Rovigo, all'altezza del km 5,3 tra l'uscita della zona industriale di San Giovanni Lupatoto e l'area di servizio adiacente, in corrispondenza del km 21,45 tra gli svincoli di Oppeano-Bovolone e la stazione di servizio di Isola Rizza e al km 47,3 tra la zona di rifornimento a sud di Villa Bartolomea e l'ingresso di Carpi. Sulla direttrice per Verona, la corsia di marcia verrà invece chiusa al km 4,45 prima dell'uscita di San Giovanni Lupatoto, al km 23,35 tra gli svincoli di Roverchiara nord ed Isola Rizza-Bovolone ed al km 44,85 tra l'accesso per Spinimbecco - Villa Bartolomea e l'area di servizio che precede la rampa di Vangadizza-Vigo. Del resto, gli stessi tecnici di Anas, nel recente incontro svoltosi ad Isola Rizza con gli 11 sindaci dei Comuni veronesi attraversati dalla 434, hanno confermato come la società abbia concentrato le proprie attenzioni sul garantire la piena sicurezza della Transpolesana. Pertanto saranno impegnati anche 1,3 milioni in opere complementari comprensive di sistemazione di fossati e scarpate, pulizia del centro strada ed eliminazione degli arbusti. «Quest’anno», ha detto l'ingegner Fabrizio Zuddas, a capo delle manutenzioni di Anas, «è stato raddoppiato il personale di sorveglianza lungo la 434, garantendo il servizio dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 19.45. Già dal 2020, inoltre, è stata potenziata la squadra di cantonieri, che ora opera sulla statale con cinque addetti dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 13.45». •.