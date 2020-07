Sei segretari in quattro anni È la volta di Fraccarollo

Verrà presto intestata al dottor Nicola Fraccarollo la targhetta posta davanti all’ufficio del segretario comunale a Palazzo Scipioni, sede del municipio di Bovolone. È il sesto dirigente che viene sostituito nel giorno di quattro anni. Il suo predecessore, Giovanni Curaba, aveva lasciato l’incarico a fine febbraio, optando per una segreteria convenzionata in provincia di Brescia. Era passato meno di un anno da quando era entrato in servizio. La procedura per la nomina di un nuovo segretario generale è stata rallentata dall’emergenza Covid ma ha fatto un sostanzioso passo avanti nel consiglio comunale del 29 giugno. A verbalizzare gli interventi c’era lo stesso Fraccarollo, ancora in qualità di supplente. In apertura dei lavori sono stati messi ai voti lo scioglimento consensuale della convenzione con Palù per la gestione della segreteria e la stipula di un nuovo accordo con Caldiero. Fraccarollo, nato a Tregnago 46 anni fa, si è laureato a Verona nel 2000 in Economia e Commercio e ha iniziato a lavorare nel 2001 negli enti locali. Dal 2011, dopo aver frequentato corsi di specializzazione in diritto amministrativo, è iscritto all’albo dei segretari comunali e provinciale del Veneto. •

RO.MA.