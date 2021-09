«Scuole sentinella»: al via i test salivari volontari negli istituti veronesi

Come annunciato dalla regione Veneto, parte il progetto di monitoraggio covid chiamato «scuole sentinella».

A fare da apripista nel Veronese è l’Istituto superiore Silva Ricci di Porto di Legnago, con il coinvolgimento di due classi quinte. Oggi, spiega l'Ulss 9 in una nota, sono state raccolte le prime adesioni degli studenti e domani verranno consegnati i kit per i test per permettere di effettuare il prelievo mercoledì. Si tratta di test salivari molecolari: meno invasivi e ugualmente affidabili, stando agli ultimi studi.

Il progetto verrà esteso successivamente a un altro istituto nell’ambito del Distretto 3 – Pianura Veronese, fino a raggiungere 1.500 alunni delle classi primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il progetto prevede l’effettuazione agli studenti di un test salivare molecolare gratuito per la ricerca del Covid-19, da ripetere indicativamente ogni 15 giorni.

L’intento è quello di «monitorare la situazione scolastica, con l’obiettivo di attuare tutte le possibili azioni di sanità pubblica per mantenere la didattica in presenza in sicurezza». Il test salivare molecolare è stato scelto perché, oltre a essere molto affidabile, risulta non invasivo.

L’adesione al progetto è volontaria, non costituisce requisito di accesso o esclusione dalle attività didattiche e non ha validità ai fini del Green pass. In caso di riscontro di positività al test, lo studente e i relativi contatti saranno presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9 e dovranno porsi in isolamento domiciliare, seguendo le indicazioni che riceveranno dai Servizi di Igiene territoriali o dal proprio medico di base. I contatti scolastici, invece, riceveranno indicazioni dal referente Covid dell’istituto. Utilizzando il codice QR in calce è possibile accedere alla sezione dedicata del portale regionale.