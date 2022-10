I primi soccorsi dai ragazzini di una comunità: «Da loro un sorriso e il primo sostegno»

Se i nove scolari e l'autista dello scuolabus su cui viaggiavano verso casa sono i malcapitati protagonisti dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Carampelle, uno degli operatori e gli ospiti della comunità educativa per minori Casa San Francesco, dell'istituto Don Calabria, davanti alla quale è avvenuto il sinistro, sono invece stati sicuramente gli «eroi» di giornata. I ragazzi e coloro che li seguono nel loro percorso di recupero hanno dato l'allarme, hanno fatto uscire i bimbi ed il conducente dal pulmino finito del fossato ed hanno prestato loro i primi soccorsi.

I soccorsi nel fossato e l'orgoglio per il salvataggio

«Stavamo svolgendo delle attività quando abbiamo sentito un gran rumore, a causa del quale siamo corsi fuori ed abbiamo visto il pulmino nel fosso», raccontava ieri pomeriggio Gloria, un'operatrice. «Mentre io chiamavo i soccorsi, Antonio, un mio collega, è sceso nel fossato ed è entrato nel mezzo, facendo poi uscire i bambini dai finestrini (che sono, peraltro, posti in alto e sono piuttosto stretti, ndr) e consegnandoli ai nostri ragazzi, i quali li hanno portati tutti nel cortile della comunità ancora prima che arrivassero le ambulanze», continuava.

Spiegando che lì i ragazzini sono stati fatti sedere ed hanno avuto un primo sostegno, quantomeno morale. E mentre Gloria parlava, i giovani ospiti di Casa San Francesco, erano meno di una decina, si avvicinavano con i pantaloni e le magliette ancora sporchi del fango del canale nel quale anche loro erano entrati, ma sorridenti. «Ma davvero», chiedevano, «quello che è accaduto finirà sul giornale?» Inconsapevoli, in fondo, di quanto erano stati bravi a fare quello che hanno fatto.