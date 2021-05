Scoperto giro di cocaina Arrestati due spacciatori

Due etti di cocaina e due chili di sostanza da taglio oltre a materiale per confezionare le dosi. Droga di elevata qualità destinata perlopiù ai «colletti bianchi» della Bassa ma anche ad artigiani, impiegati e studenti disposti a sborsare fino a 120 euro per acquistare un grammo di «bamba», come viene chiamata comunemente nel gergo dei tossicodipendenti. È la sintesi dell’importante operazione condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Legnago, con i colleghi delle stazione di Cerea e Nogara, che giovedì sera ha portato all’arresto di due spacciatori veronesi, uno conosciuto da anni dalle forze dell’ordine per una sfilza di precedenti mentre l’altro incensurato, che si trovano ora rinchiusi nel carcere di Vicenza. Il controllo L’operazione, che ha permesso di sottrarre al mercato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, dietro al quale si celava un giro molto redditizio, è scattata nel tardo pomeriggio alla periferia di Sorgà. Da alcuni giorni, infatti, gli inquirenti avevano intensificato i controlli nel comprensorio del Tartaro-Tione, ai confini con la provincia di Mantova, a seguito dell’intervento che lo scorso 6 maggio aveva permesso ai militari del Norm e a quelli della stazione locale di sequestrare a Gazzo 15 chili di hashish occultata da un 31enne marocchino, detenuto ora nel carcere di Rovigo, a bordo di due auto in suo possesso. I sospetti che l’ultima propaggine di territorio veronese prima di entrare in Lombardia fosse ideale per gestire traffici di droga senza dare troppo nell’occhio hanno convinto i militari a potenziare i servizi preventivi tra Gazzo, Nogara e Sorgà. Ed è stato così che, intorno alle 17, gli uomini dei luogotenenti Mauro Tenani e Antonio Catalano, coadiuvati da quelli del maresciallo maggiore Gianfranco Bonati, hanno fermato una Fiat Idea di colore grigio a bordo della quale viaggiavano un volto noto all’Arma - G.F., 61 anni, residente a Sanguinetto - e F.C., un 48enne di Gazzo senza precedenti. La perquisizione Alla vista delle pattuglie, i due uomini hanno mostrato segni di nervosismo e col passare dei minuti hanno iniziato ad agitarsi sempre di più. Al punto da indurre i carabinieri ad approfondire l’ispezione. E di lì a poco hanno capito che il loro occhio allenato non li aveva traditi. Durante il controllo la coppia ha cercato infatti di disfarsi di due buste di cellophane contenenti ciascuna cinque grammi di cocaina. Un tentativo subito sventato dai militari, che hanno recuperato la «bamba» e bloccato i due spacciatori. Ma non è finita lì. Mentre il 61enne e il 48enne venivano condotti in caserma l’operazione anti-droga è proseguita nelle loro abitazioni con l’ausilio di unità cinofile dell’Arma. Il sequestro e l’arresto Nel corso delle perquisizioni domiciliari la posizione di G.F. e F.C. si è aggravata. I militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato oltre due etti di cocaina, già confezionata in sacchetti da cinque grammi pronti per essere smerciati ai clienti, più di due chili di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per immettere la droga sul mercato. Al termine degli accertamenti è scattato nei confronti dei due pusher l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi, su disposizione del pm di turno, il dottor Marco Zenatelli della Procura di Verona, il 61enne e il 48enne sono stati accompagnato nel carcere Pio X in attesa dell’udienza di convalida. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire, tramite i cellulari ed altri indizi raccolti, ad eventuali complici. Oltre che alla loro clientela formata con ogni probabilità, come in casi analoghi, da «colletti bianchi» e da altri insospettabili pronti a «sniffarsi» lo stipendio. Habitué dello sballo, che ora dovranno cambiare fornitori.•.