Sara fra le 50 in corsa per Miss Mondo Italia

La bellissima Sara Dal Molin di Gazzolo, 16 anni, è tra le 50 ragazze più belle d'Italia che stanno partecipando al concorso Miss Mondo Italia 2022.

Si sta sottoponendo ad una tripla selezione che si sta svolgendo a Gallipoli, in Puglia, tra spiaggia, set fotografici e passerella. Sara ha concorso assieme ad altre 99 giovani pretendenti al titolo da tutta Italia alla prima semifinale che si è svolta venerdì 3 giugno scorso a Gallipoli. Sara ce l'ha fatta a superare la prima scrematura, ossia il primo turno dell'eliminatoria finale ed è stata scelta dalla giuria che ha tenuto in lizza 50 miss e ne ha mandate a casa altre 50.

Oggi, mercoledì sera 8 giugno, ci sarà una seconda ferrea selezione della semifinale che vedrà promosse 25 ragazze e bocciate le altre 25.

"Se riuscirò restare tra le ultime 25", conferma la giovane bellissima di Gazzolo, "concorrerò alla finale in calendario sabato 18 giugno, quando tra le 25 selezionate, uscirà la miss che rappresenterà l'Italia al concorso di Miss mondo". Tra le 50 giunte all'ultimo atto del lungo e faticoso concorso, ci sono quattro giovanissime venete, entro i vent'anni d'età: Sara è l'unica veronese. La sedicenne di Gazzolo ha vinto la prima selezione di Miss Mondo Italia che si è svolta ad Abano lo scorso ottobre, tra le pretendenti partecipanti alla fase finale del concorso di Veneto e Trentino, vittoria che gli ha dato il pass per Gallipoli.

Sara sta frequentando il liceo scientifico sportivo a Cologna Veneta e vorrebbe diventare una modella e al contempo fare anche l'influencer. Ha iniziato a fare danza classica, moderna e contemporanea a soli tre anni: attualmente frequenta il Ballet Studio di Lonigo (Vicenza). Per accedere alla fase finale del concorso organizzato da Antonella Academy Agency di Antonella Marcon, non solo le miss devono sapere sfilare in passerella e stare in posa per i fotografi, ma devono anche parlare correttamente inglese e poter presentare un talento artistico: per Sara è senza dubbio la danza, che coltiva con passione fin da piccina. Ora tutti a Gazzolo, Arcole e Volpino stanno facendo il tifo per lei e si aggiornano continuamente sui social sul suo percorso a Gallipoli: adesso sperano riesca ed entrare tra le 25 più belle d'Italia. Non solo è dura, anzi estenuante la selezione a colpi di uscite in passerella ed ore ferme in posa, ma le bellissime pretendenti alla fascia di Miss Mondo Italia stanno facendo un autentico training a Gallipoli per imparare il mestiere di modella, tanto che per chattare o telefonare a Sara, non è affatto facile e riesce a rispondere in brandelli di tempo libero, che di solito non superano i dieci minuti. Tra l'altro sono tenute sotto rigidissimo controllo e non possono andare dove vogliono, a prendere il sole, piuttosto che nuotare nel bellissimo mare pugliese.

"Siamo spessissimo in spiaggia ma per fare servizi fotografici, o occupate a fare prove", racconta Dal Molin, "mi sto trovando benissimo con le altre ragazze: è un'esperienza meravigliosa, ma che non pensavo così faticosa". "Mi sto impegnando al massimo per riuscire a passare anche l'ultima selezione ed arrivare alla finale del 18 giugno", assicura la ragazza di Gazzolo che risponde dalla Puglia, "Saranno i giurati a decidere in base alle mie performance artistiche e sulla valutazione delle mie uscite in passerella. Tra pochi minuti mi attendono sul set fotografico e devo scappare. Tifate per me".