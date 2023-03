Il Salieri Circus Award tra i sei progetti finalisti del concorso Art Bonus 2023: ecco come votarlo

Con 4.285 voti, l'International Salieri Circus Award, unico festival al mondo a fondere il circo contemporaneo con brani di compositori classici, è riuscito ad entrare nella fase finale del concorso Art Bonus 2023, organizzato da Ales spa in collaborazione con Ministero della Cultura e Promo PA Fondazione - LuBeC Lucca Beni Culturali.

Il festival, prodotto da Proeventi ed ideato nel 2021 dal regista Antonio Giarola che ne è il direttore artistico, si è piazzato al quinto posto della categoria «Spettacoli», rientrando così tra i primi sei della classifica, condizione necessaria al passaggio in finale.

Il Salieri Circus Award porta con sé diversi primati: è l'unico del Veneto per la categoria «Spettacoli» ad avere accesso alle finali ed il solo della provincia di Verona rimasto ancora in gara per entrambe le sezioni.

Come supportare il festival veronese

Le votazioni, che era possibile effettuare fino alle 12 di oggi sulla piattaforma www.artbonus.gov.it/concorso/2023, proseguiranno da mezzogiorno di domani, 15 marzo, fino alla stessa ora del prossimo 30 marzo, esclusivamente via Social, in una sfida a suon di likes sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus.

I voti ottenuti da ciascun progetto saranno poi sommati a quelli ricevuti in precedenza sulla piattaforma, in modo da determinare la classifica definitiva e quindi il vincitore per ciascuna delle due categorie.

«Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di ottenere questo ottimo piazzamento - sottolinea il direttore generale Luciano Giarola - L’essere arrivati in finale è già un risultato che ci riempie di orgoglio, ma il nostro obiettivo ora è vincere per portare ancora più in alto il nome della città di Legnago. Continuate a sostenerci in questa straordinaria avventura».