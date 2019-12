Il baby sindaco Tommaso nomina vice il suo «rivale»

Nuove elezioni alla primaria «Marconi» di Roveredo e nuovo baby sindaco. Indosserà la fascia tricolore per l’intero anno scolastico, fino a nuove elezioni, Tommaso Pertile della classe V, che è riuscito a raccogliere più voti dell'altro candidato in lizza, Riccardo Marcolongo. «Siamo partiti dallo studio della storia degli antichi Greci e della Costituzione italiana», spiegano le insegnanti della primaria. «Gli alunni di quinta hanno sperimentato il coraggio di partecipare, di mettersi in gioco e di confrontarsi». Sono stati individuati due candidati, Tommaso e Riccardo, che hanno scelto i componenti delle rispettive liste. Con la lista «L’Unione fa la forza» di Tommaso si sono candidati Irene, Matteo, Maverik, Yahya e Simone, mentre Riccardo, di «Insieme per il mondo», è stato sostenuto da Sonia, Saif Din, Daniele, Giacomo e Lorenzo. I candidati hanno formulato le loro proposte, tra le quali la promozione di iniziative di pulizia delle aree verdi e di attività extra scolastiche. Al momento della proclamazione, Tommaso ha teso la mano al suo avversario e gli ha chiesto di diventare il suo vice. Per il sindaco dei «grandi» Antonio Pastorello è la dimostrazione che l'esempio di collaborazione dato dagli amministratori sta trasmettendo il giusto messaggio alle nuove generazioni.

P.B.