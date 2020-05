Riaprono i tre mercati settimanali

Riaprono i mercati settimanali a Legnago e nel quartiere di Porto. Dopo una sosta forzata di quasi due mesi legata all’emergenza Covid 19, il sindaco Graziano Lorenzetti ha revocato infatti la sospensione, imposta con l’ ordinanza dello scorso 11 marzo, degli appuntamenti mattinieri del mercoledì a Porto e del sabato nel capoluogo, passando per il mercato a chilometri zero ospitato il giovedì in piazza della Libertà. Ieri mattina, in municipio, amministratori e funzionari dell’ente hanno messo a punto le misure di sicurezza e le modalità di accesso a ciascuna area, sia da parte degli ambulanti che dei clienti, nel rispetto dell’ordinanza emanata lo scorso 3 maggio dal governatore del Veneto Luca Zaia. Tali disposizioni, nello specifico, prevedono per ciascun mercato all’aperto un’adeguata perimetrazione, dei varchi di accesso separati da quelli di uscita e la sorveglianza del distanziamento sociale tra persone onde evitare gli assembramenti. Pertanto, al mercato che si svolgerà questa mattina a Porto, dalle 8 alle 13, saranno presenti solo 15 ambulanti, ben distanziati tra loro, rispetto alla cinquantina che di solito frequentano settimanalmente il quartiere di sinistra Adige. «Abbiamo previsto», sottolinea Nicola Scapini, assessore alle Attività economiche, «solo le tipologie ammesse in questa fase, tra cui generi alimentari, florovivaismo, prodotti agricoli e abbigliamento per bambini. Gli ambulanti sono stati concentrati in piazza Costituzione, dove sono stati predisposti percorsi di ingresso ed uscita all’area. Per la sorveglianza avremo il supporto di Protezione civile, alpini e polizia locale». Analoga riorganizzazione riguarderà il «mercato contadino» di domani, in piazza della Libertà. Qui, dalle 8 alle 13, stazioneranno 10 banchi come nel periodo precedente la sospensione, tra cui quello di un nuovo produttore, l’azienda agricola «Bezzi Mirko – Melovita» di Urbana (Padova). «Nell’area in questione», puntualizzano gli organizzatori del Consorzio agrituristico mantovano, «sarà necessario rispettare le distanze interpersonali e le altre misure di distanziamento sociale. Anche questo mercato verrà perimetrato. Saranno allestiti pertanto un varco di accesso ed uno per il deflusso delle persone. Inoltre, il numero di ingressi della clientela verrà controllato per evitare assembramenti». «I visitatori», proseguono i responsabili, «potranno contare sulla disponibilità di gel igienizzante e guanti monouso. È previsto il controllo della temperatura all’entrata. mentre gli operatori saranno muniti di guanti e mascherine». Sabato, sempre dalle 8 alle 13, ripartirà pure il mercato del capoluogo, che da sempre attrae visitatori da tutto il circondario. Anche in questo caso, la presenza degli ambulanti sarà ridotta all’essenziale, visto che saranno presenti 32 banchi, tutti relativi alle attività ammesse, contro il centinaio dei tempi antecedenti al Covid 19. La riorganizzazione ha comportato modifiche sostanziali nella dislocazione dei banchi. «Gli ambulanti», rimarca l’assessore Nicola Scapini, «saranno disposti lungo via Marsala, dove sarà ubicato l’ingresso, via Roma e via Duomo, in cui verrà predisposta invece l’uscita dalla zona occupata dai venditori ambulanti. Piazza della Libertà funzionerà come spazio per la gestione dei flussi di visitatori, allo scopo di evitare affollamento tra le bancarelle». •

F.T.