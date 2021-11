Resta infilzato da un gancio, 42enne ferito in modo grave al volto

Il gancio di un carroponte gli ha perforato la mascella danneggiandogli l’arcata dentaria e procurandogli lesioni gravissime al volto. Un trauma talmente violento, che è costato ad un 42enne l’immediato trasferimento, a bordo dell’elisoccorso di Verona Emergenza, all’ospedale di Borgo Trento dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. L’uomo non sarebbe tuttavia in pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque critiche e non è escluso che nelle prossime ore dovrà essere sottoposto ad un intervento di chirurgia maxillo facciale.

L’ennesimo infortunio sul lavoro, che ha allungato la scia di incidenti di cui Verona detiene la maglia nera in Veneto con oltre 10 vittime dall’inizio dell’anno, si è verificato lunedì mattina a Boschi Sant’Anna, nella Bassa Veronese. Erano le 13.15 quando A.E.M., un cittadino di origini marocchine residente a San Pietro di Morubio e dipendente di una cooperativa sociale di Cerea, stava effettuando le pulizie all’interno dello stabilimento «Camero» di via Olmo. Improvvisamente, mentre il personale si trovava in pausa pranzo, il 42enne è finito a terra in una pozza di sangue.

Cosa sia successo all’interno della carpenteria specializzata in semilavorati e costruzioni metalliche non è stato ancora appurato con certezza. E spetterà ora ai tecnici del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal) dell’Ulss 9 Scaligera - giunti subito sul posto con i carabinieri della stazione di Minerbe ed il personale del 118 - ricostruire la dinamica di un episodio che per poco non è sfociato nel dramma. E che è circondato da punti interrogativi su cui stanno cercando di fare luce gli inquirenti in collaborazione con il titolare e i dipendenti dell’azienda oltre che con l’aiuto dei responsabili della cooperativa In base ad una prima ricostruzione, oggetto ieri mattina di ulteriori rilievi ed approfondimenti, il 42enne stava riordinando uno dei reparti in attesa della ripresa delle lavorazioni.

All’improvviso è finito contro il gancio di un carroponte usato per il trasporto delle lamiere, che gli ha trafitto il mento causandogli profonde ferite. A tradire l’addetto alle pulizie potrebbe essere stata una distrazione oppure una manovra errata ma non si esclude nemmeno il malore. Sta di fatto che l’uomo è rimasto stordito ed è finito sul pavimento iniziando a perdere molto sangue. Alla scena, a quanto pare, non avrebbero assistito testimoni. Ecco perchè rimangono ancora punti oscuri sul grave infortunio. A dare l’allarme è stato un impiegato della stessa «Camero» che, dopo essersi alzato dalla scrivania per fare delle fotocopie, ha notato una sagoma a terra nel reparto produzione.

Quindi si è avvicinato e ha visto che A.E.M. era ferito ed era in procinto di perdere i sensi. A quel punto è partita la chiamata alla centrale operativa del 118, che a sua volta, trattandosi di incidente sul lavoro, ha avvisato lo Spisal e il 112. Immediatamente si sono precipitati sul posto un’ambulanza, partita dall’ospedale di Legnago, e i carabinieri di Minerbe, coordinati dal maresciallo capo Simone Bazzani, raggiunti poi dagli incaricati del Servizio di prevenzione. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure in azienda al malcapitato 42enne, hanno ritenuto opportuno far atterrare in paese l’elicottero di Verona Emergenza, che ha trasportato il marocchino all’ospedale di Borgo Trento. Nel frattempo sono stati avviati i controlli nell’area dove si era verificato poco prima l’infortunio allo scopo, non solo di capire realmente cosa fosse successo, ma anche di appurare eventuali responsabilità in attesa di sentire il 42enne non appena il suo stato di salute lo consentirà.