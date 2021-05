Regionale 10, riparte l’iter per la variante

Nuova Regionale 10: sono iniziate le indagini nei terreni che dovrebbero essere interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura. Ci sono quindi novità importanti per quanto riguarda la realizzazione della strada destinata a collegare direttamente Legnago con Monselice, nel Padovano. Confagricoltura, una delle associazioni dei produttori del settore primario, ha reso noto, infatti, che ad alcuni suoi associati sono arrivate da Veneto Strade, la società regionale che cura la pianificazione dell'opera, lettere nelle quali si chiede il permesso di accedere ai campi interessati dal passaggio della variante, allo scopo di poter procedere alle indagini geologiche e chimiche dei terreni. Tutte verifiche necessarie per poter procedere, «con urgenza e tempestività», alla progettazione dell'opera. Certo questa novità costituisce un segnale importante per un intervento al centro di ipotesi e programmi da più di trent'anni. La strada, di cui è previsto l'innesto nel Padovano sulla statale 16 Adriatica e la connessione nel Veronese con la Transpolesana, è stata realizzata per alcuni tratti. Sia nel Padovano, dove sono stati costruiti i primi 10 km da Monselice a Carceri, che nel Veronese, dove sono stati creati i raccordi con la statale 434 e le provinciali 44 e 44b, per un totale di quattro km, e la variante di San Vito, per altri 2,6 km. All'inizio sembrava che anche la realizzazione dei 23 km mancanti potesse avvenire in tempi contenuti. I cantieri, però, si sono fermati nel 2007. All’appello mancano circa 18 km sono nel Padovano e quasi cinque nel Veronese, dove è previsto l’attraversamento dei territori di Legnago, Minerbe e Bevilacqua, con uno svincolo a Minerbe, un viadotto sulla ferrovia Mantova-Monselice e un ponte sul fiume Fratta. Solo due anni fa pareva addirittura che la speranza di connettere le due province fosse destinata a rimanere delusa. Lo stop imposto nel 2019 dalla Regione al piano che prevedeva la realizzazione del completamento da parte di un raggruppamento di imprese faceva pensare che non ci fosse più nulla da fare. Soprattutto nel Padovano, però, i sindaci hanno continuato a chiedere una ripresa del progetto. Cosa che si è concretizzata all'inizio del 2020, quando l’allora premier Giuseppe Conte ha firmato un decreto che sanciva il ritorno della competenza all'Anas mentre altri atti statali hanno previsto l'erogazione di 50 milioni per costruirla. •.