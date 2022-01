Primo espianto di organi multiplo nel Veronese grazie a un donatore 50enne. Il plauso di Zaia

Arrivano le congratulazioni del presidente del Veneto Luca Zaia dopo che all'ospedale Mater Salutis di Legnago è stato portato a termine il primo espianto di organi multiplo mai eseguito in provincia di Verona.

Il donatore era un cinquantenne entrato in ospedale in gravissime condizioni cliniche che aveva informato la moglie della volontà espressa in vita dall’uomo, iscritto all’AIDO, di donare gli organi.

“Questo successo dei sanitari legnaghesi – commenta Zaia – dimostra una volta di più quanto il sistema trapiantistico veneto sia una vera rete, fatta di concretezza, tempestività, professionalità. In particolare, a Legnago hanno fatto un nuovo passo avanti in una consolidata tradizione di donazione, con già tre prelievi multiorgano effettuati grazie ai quali persone in gravi condizioni hanno ottenuto 4 reni, 3 fegati e un polmone”.