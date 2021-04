Prenotazioni in municipio per le persone più fragili

A partire da giovedì 1 aprile è attivo il portale unico della Regione Veneto e dell'Ulss 9 Scaligera per consentire alla popolazione di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Un servizio, che in questi giorni dovrà essere tarato dopo i problemi registrati all’esordio a causa soprattutto del picco di accessi, e che è raggiungibile all'indirizzo https://vaccinico vid. regione.veneto.it/ulss9. Tuttavia, non è l’unico sistema per poter usufruire della profilassi mirata a ridurre i contagi saliti alle stelle anche nella Bassa. Ad Oppeano è infatti possibile recarsi in municipio dove si può prenotare direttamente un appuntamento per il vaccino. Un servizio attivato per favorire chi non ha dimestichezza con le moderne tecnologie digitali. Al momento, infatti, sono abilitati a prenotarsi gli ultraottantenni e soggetti fragili, che devono avere con sè il codice fiscale. È possibile recarsi in municipio, in piazza Gilberto Altichieri, all'ufficio staff, nell'orario di apertura (telefono 045.71.39. 238, oppure scrivere una e – mail all'indirizzo internet ufficiostaff @comune.oppeano.vr.it. Il punto prenotazione comunale è stato predisposto per supportare le persone che non dispongono di strumenti tecnologici, come pc, device e Iphone per la navigazione in internet o che non sono capaci di utilizzarli. «Tale prestazione è rivolta principalmente agli anziani e alle persone con disabilità», avverte l'assessore ai Servizi sociali Emanuela Bissoli, «e più in generale alle persone fragili impossibilitate a prenotare il proprio turno di vaccinazione in maniera autonoma».