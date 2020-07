Porto fluviale, ora tocca alla Regione

Dopo il voto favorevole del consiglio provinciale nei giorni scorsi, adesso toccherà alla Regione Veneto far decollare il piano di sviluppo del porto fluviale sul Canalbianco a Torretta di Legnago. L'accordo di copianficazione per la redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale (Pati) tematico della banchina fluviale della frazione sarà l'argomento del vertice che è stato convocato domani alle 10 a Palazzo Balbi a Venezia, sede della Giunta del Veneto. All'incontro, oltre all'assessore regionale alla Pianificazione territoriale Cristiano Corazzari e ai dirigenti regionali, parteciperanno pure i rappresentanti delle Province di Verona e Rovigo, oltre a sindaci e amministratori dei Comuni interessati dal progetto, ovvero Legnago e i municipi rodigini di Castelnovo Bariano (capofila), Melara, Bergantino e Castelmassa. Al tavolo siederanno pure i tre tecnici redattori del Pati, ossia gli architetti Francesco Sbetti, Roberto Bernardelli e l'ingegner Filiberto Canola. «Il miglior utilizzo della banchina fluviale di Torretta nell'ambito del potenziamento della navigabilità del Tartaro-Canalbianco», evidenzia Massimo Biancardi, sindaco di Castelnovo Bariano, «rappresenta un importante obiettivo comune in ambito intercomunale ed interprovinciale da perseguire con il massimo impegno e disponibilità». «Tutto ciò», sottolinea, «al fine di garantire adeguate risorse al territorio in materia di viabilità e di sviluppo delle aree produttive». Loris Bisighin, consigliere provinciale con delega all'Urbanistica nonché consigliere comunale a Legnago, sottolinea: «Lo scorso primo luglio in municipio a Castelnovo assieme al vicesindaco Roberto Danieli abbiamo concordato con il sindaco Biancardi e i redattori del Pati il cronoprogramma per la redazione del progetto urbanistico che consentirà di sviluppare insediamenti produttivi e logistici nell'area circostante la banchina fluviale». «I nuovi lotti», continua il consigliere Loris Bisighin, «non incideranno negativamente sui parametri di consumo di suolo agricolo fissati da Venezia». «Dopo l'incontro in Regione», puntualizza Bisighin, «verrà redatto un documento preliminare sul Pati. Quindi organizzeremo un ulteriore incontro tecnico per capire come gestire il futuro di questo progetto urbanistico». Il consigliere legnaghese aggiunge anche: «Ci vorrà un anno per avere la versione definitiva del progetto urbanistico. Nei prossimi mesi», annuncia, «organizzeremo alcuni incontri pubblici per illustrare i contenuti del Piano d’assetto territoriale intercomunale, allo scopo di attrarre pure l'interesse di nuove aziende a insediarsi lungo la via d'acqua». •

Fabio Tomelleri