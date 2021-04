Ponte Limoni, nove mesi di cantieri

Riparare i danni prodotti dal tempo, incrementare gli standard di sicurezza per i veicoli ed attivare un sistema di monitoraggio 24 ore su 24. Sono i tre obiettivi che la partecipata regionale Veneto Strade intende raggiungere con il progetto di risanamento e messa in sicurezza del ponte Dino Limoni. Ieri pomeriggio, in via Paina a Legnago, il vicepresidente della Regione Elisa De Berti, assieme al direttore generale della società veneziana Silvano Vernizzi, al presidente della Provincia Manuel Scalzotto e al sindaco Graziano Lorenzetti, ha posato la prima pietra dell'intervento da 5,4 milioni di euro. I lavori sono stati affidati all'impresa bellunese Cadore Asfalti srl e, secondo il cronoprogramma regionale, dureranno nove mesi, concludendosi, salvo imprevisti, entro la fine di gennaio 2022. I cantieri non comporteranno però la chiusura al traffico del manufatto sull'Adige, che rappresenta il principale collegamento viabilistico tra la Bassa veronese, il Padovano e il Vicentino. La presenza degli operai potrà, al massimo, portare alla riduzione della larghezza delle corsie attuali. «Per questo», ha evidenziato Lorenzetti, «occorrerà mettere in conto qualche disagio per il traffico, tuttavia l'essenziale era partire al più presto con queste manutenzioni». De Berti ha sottolineato: «Quello su ponte Limoni è uno degli interventi più importanti previsti dalla Regione su viadotti, ponti e gallerie. Dal 2017 ad oggi, la Giunta regionale ha stanziato quasi 30 milioni di euro per la messa in sicurezza di queste infrastrutture». Del resto che l'intervento sul manufatto, inaugurato nel 1989, non fosse più rinviabile lo rivelano le verifiche effettuate da Veneto Strade. Da tale monitoraggi è emerso, infatti, che sul ponte sono diffusi i fenomeni di degrado delle parti di cemento armato, con perdite localizzate di copriferro, così come hanno perso la funzionalità le pavimentazioni ed i giunti di dilatazione. Altre criticità riguardano le barriere laterali del viadotto, non più rispondenti alle attuali norme di sicurezza stradale. Inoltre il collegamento non è conforme alle attuali norme antisismiche. Nel primo dei due stralci in cui è stato suddiviso l'intervento, quindi, rientreranno il rifacimento della pavimentazione, dei giunti di dilatazione, il ripristino delle parti in cemento armato e la sostituzione delle barriere di sicurezza ai bordi del ponte con nuove strutture in grado di resistere maggiormente agli urti dei veicoli. «Il secondo stralcio», ha precisato Vernizzi, «riguarderà il rifacimento degli appoggi delle campate e l'intervento sulle pile in alveo». Al termine dei cantieri, inoltre, il «Limoni» verrà dotato di un sistema di monitoraggio permanente in fibra ottica. A fornire quest'ultimo apparato sarà la Nplus srl, società di Rovereto (Trento) appartenente al Giordano Riello International Group (Grig) di Bevilacqua. «Si tratta», ha spiegato Giordano Riello jr, presidente e ceo di Nplus, «di un sistema all'avanguardia, che abbiamo già applicato al ponte di San Giuliano a Mestre e a quello sul Po a Casalmaggiore (Cremona)». «Tale strumentazione», ha aggiunto l’ingegner Vernizzi, «rileverà in continuo il comportamento dell'opera e sarà correlata ad un sistema di pesatura dinamica, finalizzato ad acquisire le informazioni sul carico indotto dal traffico, soprattutto quello dei mezzi pesanti». «Questo progetto», ha concluso Manuel Scalzotto, «è di fondamentale importanza per tutto il territorio». •