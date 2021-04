Ponte Limoni, cura da 5,1 milioni

È pronta a decollare la ristrutturazione del ponte Dino Limoni a Legnago. Infatti, domani, alle 14, verrà dato il via ai lavori di messa in sicurezza del manufatto che unisce le due rive dell'Adige, consentendo alla Regionale 10 di congiungere il Basso veronese con la provincia di Padova e il Vicentino. Vista l'importanza dell'intervento, dell'importo complessivo di 5,1 milioni di euro, all'inaugurazione del cantiere saranno presenti Elisa De Berti, vicepresidente della Regione, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, Graziano Lorenzetti, sindaco di Legnago, e Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade. Dopo tre anni di attesa, dunque, si è concluso l'iter per avviare la «cura ricostituente» a cui sarà sottoposta nei prossimi mesi l'infrastruttura, inaugurata nel 1989 dal ministro ai Lavori pubblici dell'epoca Giovanni Prandini. Risale invece all'agosto del 2018 l'inserimento, da parte della Regione, del ponte legnaghese tra i 20 viadotti gestiti dalla società Veneto Strade bisognosi di interventi per contrastare il livello di degrado dovuto al trascorrere del tempo. Tutto ciò grazie ad un maxi finanziamento di 15 milioni di euro che la Giunta del governatore Luca Zaia aveva stanziato per rendere più sicuri i ponti stradali ricadenti sotto la propria competenza. Ad imprimere un'accelerazione al varo del piano per la riqualificazione dei viadotti regionali aveva contribuito poi la tragedia del ponte Morandi di Genova, crollato appunto il 14 agosto 2018, anche se l'idea di realizzare gli interventi aveva mosso i primi passi dopo i cedimenti strutturali che avevano interessato, nel 2016 e nel 2017, due cavalcavia rispettivamente a Lecco e ad Ancona. Pur non presentando pericoli immediati per la circolazione, il ponte Limoni era stato quindi inserito nella graduatoria regionale al dodicesimo posto tra i manufatti da mettere in sicurezza. Nel frattempo, Veneto Strade ha effettuato dei sondaggi su tutta la struttura percorsa ogni giorno da centinaia di veicoli per individuare i punti dove intervenire. Durante l'incontro inaugurale verranno forniti i dettagli dell'intervento «salva-ponte». Per certo, si sa che il progetto verrà eseguito in due stralci e riguarderà, in particolare, il rafforzamento delle fasce laterali dell'impalcato, includendo l'installazione di un sistema di monitoraggio del manufatto. Vista la particolarità dell'operazione non sarà necessario, da parte di Veneto Strade, chiudere al traffico il ponte durante i lavori. Con il vantaggio così di evitare disagi alla circolazione. •