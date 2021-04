Pochi volontari, le gattare si sciolgono

L'associazione in difesa dei gatti di Cologna chiude i battenti. Sei anni dopo i primi problemi segnalati dai residenti in centro storico – in particolare nelle vie Mabil, Vecchietti e in piazza Vittorio Veneto – termina l'attività di «Colo“gna” gatti», un gruppo nato per curare e tenere sotto controllo le colonie feline della città del mandorlato. L'associazione aveva riunito le storiche «gattare» del paese e alcuni volontari che avevano preso a cuore la situazione dei mici randagi. Il mancato controllo delle colonie feline, infatti, aveva provocato contrasti tra i volontari animalisti e alcuni residenti. I gatti erano cresciuti di numero e alcune persone che si occupavano di loro non seguivano alcuna regola riguardo alla loro alimentazione, collocando piattini e vaschette piene di cibo in molti angoli del paese, senza alcuna attenzione per il decoro e l'igiene. Gli incontri periodici tra l'amministrazione comunale, i volontari di «Colo”gna” gatti» e i soci della Lav hanno rimesso le cose a posto. «Grazie alla collaborazione con l'ufficio tecnico di Cologna, con il canile di Verona e con l'Ulss 9 Scaligera, abbiamo individuato i luoghi dove collocare nuove cucce e mangiatoie, abbiamo catturato i gatti per la sterilizzazione e abbiamo sensibilizzato le persone affinché non gettassero qualsiasi tipo di avanzo ai felini», racconta la presidente dell'associazione Antonella Bruzzone. Nel periodo di massima espansione, il gruppo gattofilo colognese è arrivato a contare 15 volontari. Poi, con la riduzione del numero dei gatti e la normalizzazione dei rapporti con i residenti, l'urgenza di avere un'associazione strutturata è andata via via scemando. «Per vari motivi il gruppo si è assottigliato e ora siamo rimaste in poche persone ad occuparci del sodalizio», spiega Bruzzone. «Non è possibile per noi rispondere a tutte le chiamate che ci arrivano e sostenere le spese per eventuali interventi e terapie, anche se i veterinari della zona sono sempre stati molto disponibili. Purtroppo, dobbiamo necessariamente concludere questa esperienza. Preghiamo i cittadini di rivolgersi al Comune per tutte le problematiche legate ai felini senza padrone. In alternativa, invitiamo a contattare le altre associazioni animaliste attive nella provincia di Verona». La chiusura di «Colo”gna” gatti» non impedisce comunque alle storiche «gattare» di Cologna di raccogliere e curare i mici in difficoltà. I gatti attualmente in stallo a casa delle volontarie possono essere adottati seguendo la pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/153826 8713091650. •