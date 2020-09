Più alberi nei giardini e lungo il canale Bussè

Alberi gratis per abbellire i giardini dei residenti ma anche per ripristinare lo storico filare di platani lungo il Bussè. Ad Angiari, la Giunta del sindaco Antonino Puliafito ha aderito al progetto «Ridiamo il sorriso alla pianura», promosso dalla Regione attraverso l’agenzia Veneto Agricoltura. «Con uno sguardo rivolto al futuro», sottolinea Puliafito, «attraverso un semplice gesto come quello di piantare degli alberi, vorremmo che Angiari contribuisse a veicolare un messaggio culturale ed educativo, nell’interesse dell’ambiente». L’agenzia regionale, dunque, metterà a disposizione del municipio alberelli ed arbusti autoctoni, destinati poi ad essere distribuiti gratuitamente dallo stesso ente locale ai cittadini che ne avranno fatto richiesta. I residenti che intenderanno aderire all’iniziativa dovranno collegarsi al portale internet https://ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ nel quale troveranno tutte le informazioni per la registrazione e la conseguente prenotazione, che dovrà essere effettuata entro giovedì 15 ottobre. Il progetto, inoltre, consentirà di realizzare l’intento del sindaco di rinfoltire la fila di platani, che da decenni affianca via Lungo Bussè. A causa del «cancro colorato», difatti, negli ultimi dieci anni sono stati tagliati e rimossi per ragioni di sicurezza dal Comune 30 alberi, lasciandone poco più di una quarantina in loco. «Per questo», rimarca Puliafito, «come privato chiederò alla Regione una decina di piante di platano che, a mia volta, donerò al Comune affinché vengano posizionate sia vicino al Bussè che in altre zone del paese carenti di vegetazione, come la zona Peep del centro». •

F.T.