Piante gratuite per i cittadini consegnate dal comune

Il Comune di Sorgà regala alberi da piantare nel proprio giardino ai cittadini che ne faranno richiesta. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Christian Nuvolari, ha infatti aderito al progetto «Ridiamo il sorriso alla pianura», promosso dalla Regione attraverso l’agenzia Veneto Agricoltura. L’intento del progetto regionale, nato nel 2017, è di «rendere protagonisti e attori di un virtuoso processo di miglioramento partecipato i Comuni e i suoi cittadini», migliorando l’ambiente, gli spazi verdi, a tutela della biodiversità del territorio, mettendo a dimora alberi e arbusti autoctoni. In tre anni sono stati piantati, in Veneto, oltre 20 mila alberi. «Sosteniamo il progetto perché sposa in pieno la linea della nostra amministrazione, sensibile all’ambiente», dice Andrea Bazzani, consigliere delegato all’Agricoltura, «Sorgà potrà avere fino a 2.000 piante e ci auguriamo di doverne chiedere anche in più». Ogni cittadino può richiedere, a costo zero, fino a 10 piante per il proprio campo o giardino. Per ordinarle basta collegarsi e registrarsi al sito www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu entro il 15 ottobre. Si va dagli alberi ad alto fusto, come quercia e frassino, idonei ad ampi spazi, all’acero campestre, sorbo e carpino bianco fino ad arbusti come biancospino, prugnolo e sanguinella. • L.M.