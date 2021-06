Pfas, l’Ulss riattiva lo screening per i Comuni della zona rossa

Lo screening Pfas riparte finalmente a pieno regime, dopo quasi 14 mesi di sospensione. Ad annunciarlo è l'Ulss 9: la prossima settimana ricominceranno i prelievi del sangue delle persone residenti nella zona rossa. Quei prelievi che erano stati congelati nella primavera del 2020 perché il personale ad essi dedicato è stato utilizzato prima per attività legate al Covid e poi per le vaccinazioni. Nel Veronese, dove si contano 13 Comuni esposti alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche di acque ed ambiente, Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cologna, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella e Zimella, erano stati aperti due ambulatori Pfas. Il primo era stato attivato nel maggio del 2017 a Legnago e il secondo, nell'ottobre successivo, all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio. I prelievi volti a stabilire la presenza nel sangue degli inquinanti e a rilevare indicatori di patologie in atto sono poi stati fermati a metà del marzo dello scorso. Sono invece state portate avanti, anche se con consistenti periodi di stallo, le attività conseguenti alla presa in carica di coloro che avevano mostrato non solo di essere stati pesantemente contaminati, ma, anche, di avere situazioni di salute necessitanti di approfondimenti. Comitati, associazioni e sindaci avevano, anche la scorsa settimana, chiesto a viva voce che si ponesse termine al blocco dei prelievi. Ieri l'Ulss ha dato risposta positiva: mercoledì 30 giugno riprenderanno i prelievi a Legnago e lunedì 5 luglio accadrà lo stesso a San Bonifacio. Sono già stati fissati i primi appuntamenti. «Così si completa la riattivazione del programma di monitoraggio, che, dopo la forzata sospensione del 2020, era ripreso con le visite di secondo livello cardiologiche e internistico endocrinologiche», afferma l'azienda. La segreteria dello screening è attiva al numero 045. 8076043, dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12.30, e può essere contattata anche via mail (screeningpfas@ aulss9.veneto.it). Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Servizio Episcreenpro dell’Ulss 9. L’avvio del dibattimento del maxi processo che vede imputati di reati ambientali e fallimentari, avvelenamento delle acque e disastro 15 persone, fra manager e dirigenti dell’ex Miteni, è previsto per il 1° luglio alle 9.30 al Tribunale di Vicenza. Il processo conta già più di 220 parti civili. •.