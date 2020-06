Parco giochi ancora chiuso I genitori lamentano disagi

I bambini di Bevilacqua dovranno pazientare ancora un po' prima di poter tornare a giocare nel parco giochi di via Giovanni XXIII. Sebbene la Regione Veneto, da qualche settimana, abbia concesso la possibilità di riaprire i parchi gioco comunali, nel paese della Bassa solo quello di via Dante Alighieri è aperto al pubblico. La decisione finale di rimetterli in funzione, infatti, è a discrezione dei singoli Comuni, i quali hanno l'obbligo di far rispettare la normativa di sicurezza anti - Covid. A Bevilacqua, dei due parchi gioco presenti nel capoluogo, quello di via Giovanni XXIII rimane ancora chiuso. Una scelta fatta perché, in questo modo, si riescono a garantire le norme igieniche e, soprattutto, si possono evitare assembramenti. Il rischio, però, è di generare l'effetto opposto poiché molti genitori, vedendo l’area sbarrata, portano i figli a giocare nell'altro parco, rendendo difficile far rispettare le distanze di sicurezza. Pertanto, nei giorni scorsi, alcuni genitori hanno chiesto al sindaco Fosca Falamischia anche la riapertura del parco di via Giovanni XXIII, di solito meno frequentato dell’altro. «Con un po' di buon senso» spiega una mamma «si potrebbe riaprirlo in sicurezza, scaglionando gli ingressi». Il fatto che i bambini abbiamo un luogo dove poter giocare contribuisce al loro benessere, soprattutto per quelli che non hanno un giardino a casa. E sembra quasi un paradosso che, nonostante la riapertura di tutte le attività, i parchi gioco siano ancora chiusi. La risposta del sindaco è arrivata direttamente sulla pagina istituzionale del municipio. «L'amministrazione comunale non ritiene ancora sicuro aprire i parchi gioco ai bambini, perché le linee guida comportano degli obblighi molto impegnativi sia in termini pratici che in termini economici», scrive Falamischia. «Siamo tutti consapevoli della difficoltà che incontrano le famiglie che hanno bisogno di far giocare i propri figli», conclude il sindaco, «ma crediamo sia molto più importante salvaguardare la salute di tutti». •

L.B.