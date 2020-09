Parcheggio Ex Italgas Riapertura bloccata

Continua l'attesa, con i relativi disagi per gli automobilisti, legata alla riapertura del parcheggio dell'area Ex Italgas tra viale dei Caduti e via Gramsci, nel centro di Legnago. Nonostante alla fine di giugno la ditta incaricata della bonifica degli idrocarburi rilevati negli anni scorsi nel sito abbia concluso i lavori di ripristino degli 80 stalli di sosta, riconsegnando il posteggio al Comune, l'area in questione, sviluppata su 2.300 metri quadrati a distanza di oltre due mesi è ancora transennata e inaccessibile. L'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Veneto (Arpav), infatti, non ha ancora consegnato al Comune i risultati dei campionamenti effettuati nel lotto che un tempo era utilizzato per lo stoccaggio di carbon fossile. Risultati che sono necessari per dichiarare il ripristino ambientale ufficialmente concluso e per poter riaprire i parcheggi alla popolazione. Tale situazione, con il graduale ritorno alla normalità delle attività cittadine dopo il blocco del «lockdown» imposto dall'emergenza Covid nei mesi primaverili, sta creando non poche difficoltà a quanti vivono o frequentano il centro tutti i giorni per lavoro, shopping, recarsi nei vicini ambulatori medici o altre esigenze. Il quadro, oltretutto, rischia di aggravarsi con l’ormai imminente riapertura delle scuole, prevista lunedì 14 settembre, quando sul centro di Legnago torneranno a gravitare pure centin aia di studenti e insegnanti in arrivo dai Comuni limitrofi. «Siamo in attesa», riferisce Roberto Danieli, assessore ai Lavori pubblici, «dell'esito delle prove sui campionamenti da parte di Arpav effettuati dopo la bonifica. Se i risultati indicheranno il rientro nei parametri delle sostanze inquinanti rinvenute a suo tempo nel sottosuolo si dovrà comunque attendere il parere dell'Agenzia regionale prima di riaprire il parcheggio». A tale proposito potrà essere decisiva la conferenza dei servizi, prevista per giovedì 17 settembre alle 10, alla quale parteciperanno tutti gli enti coinvolti nel progetto di riqualificazione dell'area Ex Italgas, Comune e Arpav inclusi. •

Fabio Tomelleri