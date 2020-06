Pandemia a vignette Ferraro conquista Zaia

Nei mesi di quarantena si dedica al suo hobby preferito, il disegno caricaturale, e conquista pure il governatore Luca Zaia. Il colognese Enzo Ferraro, 64 anni, ex responsabile del reparto stamperia di una maglieria e storico corrispondente calcistico de «L'Arena» al seguito dell'AC Cologna, ha trascorso i mesi della pandemia a casa con i suoi familiari. La forzata inattività, però, gli ha permesso di dedicare più tempo alla passione che aveva fin da bambino, quella per l'illustrazione e il disegno. D'altro canto Ferraro è cresciuto fianco a fianco con il maestro Giorgio Scarato e ne ha subito l'influenza artistica. All'inizio del lockdown, è diventato virale il messaggio di speranza e unità «Andrà tutto bene», sormontato da un arcobaleno. Tanti bambini, ma non solo, inviavano disegni che esortavano a reagire. Anche Ferraro ha pensato di realizzare la sua vignetta ma l'ha fatto in modo originale. Ha riprodotto i monumenti più importanti della «sua» Cologna, sovrastati dalla figura di un impavido primo cittadino, Manuel Scalzotto, che stringeva in una mano lo stendardo del Comune e con l'altra indicava chi lo guardava, pronto ad incoraggiare la popolazione. «Tramite Marco Burato, un amico comune, ho fatto recapitare l'illustrazione al sindaco che l'ha gradita», ricorda Ferraro. «In un momento complesso e carico di tensione, il disegno di Enzo ha rappresentato per me uno stimolo a continuare ad impegnarmi, un segnale positivo di incoraggiamento», racconta Scalzotto. Non appena il governatore veneto ha cominciato le dirette quotidiane dalla sala operativa della protezione civile di Marghera, Ferraro ha rivolto l'attenzione su Zaia. «Guardando le dirette tivù mi è venuta l'ispirazione per raccontare in modo ironico la battaglia contro il virus», spiega Ferraro, che ha riprodotto uno Zaia risoluto, sicuro di uscire dalla pandemia. Con i pastelli, gli acquerelli e le tempere ha ironicamente fatto vestire al presidente del Veneto i panni di un uomo che cattura il Coronavirus con il lazo, di un moderno zorro e di George Harrison dei Beatles sulla famosa copertina di Abbey Road. Quindici illustrazioni in tutto. Due giorni fa, a Verona, Scalzotto ne ha consegnate tre al governatore Zaia. «Le ha apprezzate tantissimo», riferisce il sindaco. •

P.B.