Ortaggi e frutta nei campi Coltivando si guarisce

I 36 ospiti della Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) situata nell’ex ospedale «Stellini» possono uscire dalle mura della struttura per dedicarsi alla coltivazione di ortaggi, frutta e accudire centinaia di animali da cortile. L’iniziativa è attiva già da inizio anno, grazie alla Cooperativa Sociale Stellini che gestisce anche tutti i terreni adiacenti all’ex ospedale e di proprietà del’Ulss 9 Scaligera. Gli ex detenuti psichiatrici vengono guidati in un percorso di formazione lavorativa che consente loro di passare le giornate senza dover rimanere nelle proprie stanze e interagire con i tanti animali che hanno trovato casa nel retro della Rems. A turno, i pazienti, sempre seguiti da un operatore, si occupano di dare cibo e acqua a galline, oche, anatre, colombi, pony e caprette. Per quanto riguarda invece la coltivazione degli ortaggi i ragazzi della Rems si dedicano giornalmente a questa attività producendo pomodori, zucchine, melanzane, insalata e altre verdure rigorosamente biologiche, che vengono poi vendute localmente. A partire dal prossimo anno poi sarà possibile anche la raccolta di ciliegie, albicocche, susine e pesche, piantate nei vicini terreni. La frutta sarà venduta oppure trasformata in succhi e marmellate, sempre all’interno della Rems. Il progetto della fattoria didattica e della coltivazione biologica è molto apprezzato dagli ospiti, dalle loro famiglie e anche dal personale medico e sanitario, poiché è stato notato un miglioramento evidente delle condizioni cliniche della maggior parte dei pazienti che, una vota terminato il loro percorso nella struttura, torneranno nelle proprie famiglie di origine. La Rems di Nogara vedrà nei prossimi mesi partire i cantieri per la realizzazione di una struttura adeguata, adiacente allo «Stellini», finanziata dallo Stato, ancora quattro anni fa, con 12 milioni di euro versati nelle casse della Regione Veneto a questo scopo.

RI.MI.