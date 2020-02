Si è dimessa il consigliere di minoranza Dalla Gassa

Il consigliere di minoranza Genny Dalla Gassa, eletta lo scorso maggio con la lista «Oppeano Città Viva», si è dimessa dal consiglio comunale. Lo ha comunicato il capogruppo della lista, Sebastiano Sartori, nell'ultima seduta consiliare che si è svolta mercoledì scorso. «Genny ha lasciato per motivi personali e professionali», ha riferito Sartori, «la ringrazio per quanto ha fatto finora. Continuerà comunque a dare una mano al nostro gruppo». Nella prossima seduta consiliare, Dalla Gassa verrà surrogata con il primo dei non eletti della lista a cui apparteneva: Luciano Zuliani. «Con ogni probabilità, Zuliani non accetterà la nomina per le difficoltà a conciliare questo ruolo con i suoi impegni di lavoro», fa sapere Sartori, «dunque entrerà in consiglio comunale al posto di Dalla Gassa il secondo dei non eletti della nostra lista, Giovanni Lanza». Dopo l'uscita di scena a fine dicembre del segretario Chiara Mazzocco, che ora svolge il suo lavoro a Mogliano Veneto, gli è subentrato a scavalco in municipio da gennaio il collega Maurizio Lucca, che è anche segretario comunale in municipio a Legnago. «Auguro al nuovo segretario buon lavoro», ha detto il sindaco Pierluigi Giaretta presentando Lucca in aula. •

Z.M.