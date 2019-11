Percorsi psicologici con cinque esperte su «mali» d’attualità

Si aprono oggi, alle 20.45, all'auditorium comunale Don Remo Castegini di Oppeano, i «Percorsi psicologici»: un’iniziativa promossa dal Comune e dall'associazione «La Pianura Cultura», con il patrocinio dell'Ulss 9 Scaligera, della Regione, della Provincia e dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. I percorsi sono strutturati in quattro appuntamenti che saranno tenuti da cinque psicologhe, le quali affronteranno problematiche diffuse, quali lo stress, l'autostima, le paure e i rapporti tra generazioni, che interessano adulti, anziani e giovani. L'ingresso è gratuito. Si inizia stasera, alle 20.45, con Stefania Finetto che affronterà lo stress: «Capire i meccanismi dello stress per gestirlo efficacemente», è il titolo dell'incontro. «La rassegna è nata cinque anni fa a Sanguinetto, poi è stata proposta a Bovolone ed ora arriva ad Oppeano», annuncia Diego Petolla di Pianura Cultura, «e sin dall’inizio abbiamo avuto sempre una nutrita partecipazione di pubblico». «Si va dalla psicologa per vincere un disagio o un problema della sfera comportamentale o emotiva», conferma la psicologa Fatima Tarollo, «difficoltà come la gestione del tempo, della rabbia, le fobie, le relazioni familiari, i complessi si superano solo se si è sicuri di sè stessi». «Cercheremo di non fare lezioni», promette Tarollo, «ma coinvolgeremo i partecipanti con test e scambi di opinioni ed esperienze». «Tratteremo anche una patologia come l'Alzheimer, visto che abbiamo attivato in paese il centro sollievo La Genziana per familiari e persone affette da demenza senile», sottolinea l'assessore alle Politiche sociali Emanuela Bissoli. Il secondo incontro si terrà giovedì 28 novembre quando si parlerà dell'autostima, mentre giovedì 5 dicembre verranno analizzate le relazioni genitori-figli e nonni-nipoti. Il ciclo si concluderà giovedì 12 dicembre con la malattia di Alzheimer e il decadimento cognitivo. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Info al 349.80.15.895. •

Zeno Martini