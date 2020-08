Nuovo piano degli interventi Istanze entro il 31 agosto

In vista della stesura del primo Piano degli Interventi, che andrà a sostituire il Prg vigente, i cittadini di Oppeano hanno la possibilità di sottoporre progetti e proposte all'amministrazione comunale. La quale valuterà, e poi eventualmente potrà far proseguire il loro iter, al fine di redigere accordi di pianificazione tra soggetti privati ed ente pubblico. Tali accordi comporteranno la corresponsione al Comune di un contributo perequativo, che verrà stabilito in base ai principi della pianificazione fissati nel Pat, in aggiunta al pagamento degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione di eventuali opere di urbanizzazione. I privati, che possono essere singoli o costituiti in consorzio, hanno l'opportunità di presentare il modulo per le manifestazioni di interesse, entro il prossimo 31 agosto, all'ufficio Protocollo del municipio, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo oppeano.vr@cert.ip-veneto. net. Le istanze potranno spaziare da interventi di nuova espansione residenziale, produttiva e commerciale alla ridefinizione delle capacità edificatorie rispetto a quelle del Prg, dalle ristrutturazioni urbanistiche alla riconversioni di porzioni di zone a servizi non ancora attuate. •

Z.M.