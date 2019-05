Premio Verona Network a «Sei nel posto giusto»

«Sei nel Posto Giusto», l’iniziativa lanciata dal Comune di Nogara per avvicinare i giovani alle aziende locali, ha ricevuto alla Camera di Commercio di Verona il «Premio Verona Network» riservato ad enti pubblici o aziende che si sono contraddistinte a favore dello sviluppo economico, sociale e culturale di Verona, della sua provincia e dei suoi cittadini. La notizia, che ha colto tutti di sorpresa, è giunta in municipio a pochi giorni dalla conclusione della seconda edizione di «Sei nel Posto Giusto», che ha visto la partecipazione anche dei Comuni di Gazzo, Sorgà, Cerea e Bovolone accanto a 12 tra le principali aziende del territorio. «I soci», spiega Germano Zanini, direttore dell’Associazione Verona Network, «hanno deciso di assegnare il premio 2019, sezione pubblica amministrazione, al Comune di Nogara per il profondo impegno rivolto a generare opportunità lavorative per i giovani del territorio con positive ripercussioni sia sul loro presente che sul loro futuro». La motivazione del premio è stata particolarmente gradita al sindaco Flavio Pasini e al consigliere Alessandra Filippi che ha curato l’organizzazione dell’evento volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. «Sono felice di questo riconoscimento», commenta Pasini, «abbiamo davvero sperato che il nostro progetto potesse avere un riscontro e così è stato grazie anche alla dedizione di Alessandra Filippi, che tanto si è prodigata per la buona riuscita della manifestazione. Un lavoro fatto così bene, che altri Comuni italiani stanno cercando di imitare il nostro modello chiedendoci informazioni su come operare con il mondo della scuola e con gli imprenditori». Ora, il Comune sta pensando di coinvolgere altri centri del Veronese ed altre aziende leader della Bassa alla ricerca di personale qualificato per le loro attività. L’obiettivo è di ripetere «Sei nel Posto Giusto» ogni sei mesi.

RI.MI.