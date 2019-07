«Papà non sa che mamma è morta»

La tragedia che ha colpito la famiglia Olivieri ha scosso profondamente e continua a tenere in forte apprensione l’intero paese di Nogara. La morte di Giacomina Ghirardi, 68 anni, e le gravissime condizioni in cui versa suo marito Aldo Olivieri, di 74 anni, coinvolti l’altra mattina in un terribile schianto sulla strada della Valcamonica, nel Bresciano, hanno lasciato senza parole l’intera comunità e in particolare il mondo del volontariato locale, al quale da diversi anni il pensionato dedicava gran parte delle sue giornate. Mentre si è attesa di dare l’ultimo saluto alla donna nella chiesa parrocchiale del paese, dove sabato alle 15.30 verranno celebrati i funerali, il 74enne continua a lottare nel letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Brescia dove è stato trasferito dopo lo schianto. E dove viene costantemente monitorato dal personale medico, che sta facendo di tutto per salvargli la vita. A destare preoccupazione sono in particolare alcune lesioni interne, che nelle prossime ore potrebbero richiedere un intervento chirurgico. Martedì mattina, la coppia di coniugi stava recandosi a Malonno, in alta Valcamonica, paese di origine di Giacomina, da tutti meglio conosciuta in paese come Mina, per partecipare al funerale di una parente quando in una delle tante gallerie della zona l’Opel Meriva guidata da Olivieri ha dapprima toccato una vettura che proveniva dal senso contrario di marcia per poi scontrarsi frontalmente con una Mini con a bordo due persone. L’impatto è stato violentissimo e le due auto si sono letteralmente accartocciate intrappolando gli occupanti. Per Mina Ghirardi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: la donna è morta infatti poco dopo il tremendo botto. Suo marito Aldo è rimasto invece gravemente ferito e trasportato in un primo momento all’ospedale di Esine (Brescia). Poi, visto l’aggravamento delle sue condizioni di salute, i medici hanno disposto il trasferimento urgente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Brescia. Le figlie della coppia nogarese, Mariachiara e Gloria, distrutte per la perdita della mamma, sono in stretto contatto con i medici bresciani che hanno in cura il padre, il quale avrebbe riportato lesioni ad organi interni oltre a fratture multiple. Per questo motivo la prognosi del 74enne resta riservata e le prossime ore saranno decisive per conoscere come evolverà la situazione. E la speranza delle figlie, rimaste senza la loro adorata mamma, è che almeno papà Aldo ce la faccia. Intanto, ieri, il paese si è svegliato per la prima volta senza vedere Olivieri passeggiare di primo mattino, con alcuni suoi amici, per le strade del paese salutando tutti quelli che incontrava. Gli stessi amici sono stati fermati da tantissimi compaesani che desideravano avere notizie sul dramma piombato sulla famiglia dei due volontari. Anche la Pro loco, l’associazione dove marito e moglie militavano da anni e dove Aldo ricopre la carica di consigliere, è stata letteralmente presa d’assalto da telefonate di amici e semplici cittadini in apprensione per le sorti del pensionato. La famiglia Olivieri, infatti, non ha parenti in paese poiché le due figlie abitano entrambe nella vicina provincia di Mantova e quindi l’unico modo per tenersi aggiornati sulle condizioni di Aldo resta la Pro loco i cui vertici sono in costante contatto con i familiari anche per offrire un supporto morale, oltre che un aiuto pratico per sbrigare le incombenze di questo difficile momento. «Papà è grave ma stabile», confidava ieri Mariachiara, la minore delle due figlie della coppia, «non sa ancora che la mamma è morta e i medici ci dicono che le sue condizioni di salute sono preoccupanti. Tuttavia, ci consola il fatto che non sono peggiorate dal momento dell’incidente». «Pensiamo», aggiunge la secondogenita degli Olivieri, «che alla base di questa tragedia che ha distrutto la nostra famiglia ci sia stato un malore di papà perché altrimenti non si spiegherebbe il fatto che la macchina dei nostri genitori abbia invaso la corsia opposta coinvolgendo altre due auto. Papà era infatti molto prudente alla guida e ci dispiace tantissimo anche per gli altri feriti che, stando a quanto ci hanno riferito, versano in condizioni molto gravi in ospedale». Intanto, Nogara si prepara a dare l’ultimo saluto, sabato prossimo, a Giacomina. Il feretro partirà dalla camera mortuaria dell’ex ospedale «Stellini» dove domani sarà allestita la camera ardente. Alla cerimonia funebre sono attese moltissime persone, tra cui anche amici e parenti di Malonno, il paese natale di Mina, in Valcamonica, da cui per ironia della sorte era partita 40 anni fa per trasferirsi a Nogara e sposare il suo Aldo. E dove ha trovato la morte in una rovente mattinata di luglio, lasciando soli il marito e le figlie. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Riccardo Mirandola