Oggi l’addio ad Anastasio stroncato da un infarto dopo l’incidente in moto

L’ultimo saluto ad Eugenio Anastasio, il barista di 51 anni morto domenica pomeriggio stroncato da un infarto mentre si trovava al Pronto soccorso dell’ospedale Mater Salutis di Legnago per accertamenti dopo aver perso il controllo del suo scooter in un’area di servizio lungo la Transpolesana, si terrà oggi, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Nogara. La morte prematura ed improvvisa di Eugenio ha colpito profondamente l’intera comunità e i tanti amici che aveva nel circondario. Anastasio, originario di Milano ma residente a Nogara da trent’anni, era molto conosciuto nel Veronese e nella vicina provincia di Mantova per la sua attività di karaoke e per il suo grande impegno nel mondo del volontariato. Il barista si era dedicato in passato a prestare servizio come volontario nella Croce Verde, nella Protezione Civile e in altre realtà associative del territorio. Ma non solo. Ogni anno, assieme alla figlia Giulia, si adoperava per organizzare una serata benefica per gli anziani della casa di riposo di Nogara, intrattenendoli con il karaoke. «Avevamo aperto il bar a Castagnaro lo scorso aprile», raccontano la moglie Cristina e le figlie Giada e Giulia, «domenica era una giornata tranquilla e Eugenio aveva lasciato il locale per dirigersi a casa. Durante il ritorno si era fermato per fare rifornimento al suo scooter in un distributore situato sulla 434, ma quando era ormai fermo ha perso l’equilibrio ed è finito a terra facendosi male ad una caviglia». «La sua morte», aggiungono, «non è comunque dovuta all’incidente ma ad un infarto silente, che non manifesta alcun sintomo e che lo ha colpito al Pronto soccorso. Questo capita in particolare alle persone diabetiche come lui». Il personale medico del «Mater Salutis» ha infatti cercato in tutti i modi di salvare la vita ad Anastasio, entrato al Pronto soccorso perfettamente lucido e solo con un lieve dolore alla caviglia. Un improvviso arresto cardiaco ha poi fatto precipitare la situazione nonostante il tempestivo intervento dei cardiologi, che nulla hanno potuto di fronte ad un arresto cardiaco così importante. La notizia della morte di Anastasio si è diffusa in un battibaleno sui Social. Tanto che domenica sera la sua pagina Facebook era invasa da decine di messaggi di cordoglio. «Nostro papà», confidano Giulia e Giada, «voleva inaugurare il bar il prossimo 14 giugno e noi vogliano rispettare il suo desiderio facendo una festa come lui desiderava. Ci consola sapere che la sua morte non è avvenuta per l’incidente ma per un’assurda fatalità proprio al Pronto soccorso. Anche se, come ci è stato spiegato, non era assolutamente possibile salvarlo». Dopo la cerimonia funebre in chiesa la salma di Anastasio proseguirà per la cremazione.

Riccardo Mirandola