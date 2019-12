Marco Poltronieri referente di Verona nell’«Anci Giovani»

Il vicesindaco di Nogara Marco Poltronieri, 33 anni, è stato eletto referente per Verona dell’Anci Giovani amministratori del Veneto. Il nuovo incarico gli è stato conferito nei giorni scorsi nell’ambito dell’assemblea congressuale veneta dell’Associazione nazionale Comuni italiani dove sono stati eletti i componenti del coordinamento regionale. Verona, oltre che dal vicesindaco nogarese, sarà rappresentata anche da Carlo Gambino, consigliere comunale a San Zeno di Montagna. «Grazie al neo coordinatore regionale Roberto Bazzanello», riferisce Poltronieri, «metterò a disposizione il mio impegno, la mia passione e la mia esperienza per collaborare con tutti i giovani amministratori della provincia di Verona. Obiettivo principale sarà quello di portare a livello regionale le proposte dei giovani amministratori soprattutto in tema di formazione, green economy e smart city». Poltronieri ricopre da quasi quattro anni la carica di vicesindaco nella Giunta di Flavio Pasini mentre nel quinquennio precedente è stato assessore allo Sport. Fin da ragazzo si è appassionato alla politica aderendo a 18 anni a Forza Italia. Attualmente non è iscritto ad alcun partito e si definisce «civico di centrodestra». Nel 2010, a 23 anni, fu eletto consigliere comunale di minoranza nella lista «Nogara Prima di Tutto» ed è stato tra gli artefici della sfiducia all’allora sindaco leghista Simone Falco, che ha guidato il paese per soli nove mesi. Alle elezioni del 2016, Poltronieri è stato poi il più votato raccogliendo 375 preferenze. Il vicesindaco intende ricandidarsi con l’attuale maggioranza anche alle amministrative del 2021. •

RI.MI.