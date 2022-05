Nella Bassa liste d’attesa chiuse, disagi e proteste: «Nove mesi per un controllo medico»

Il problema delle liste d'attesa troppo lunghe e dell'impossibilità di prenotare alcune tipologie di visite ed interventi è tornato ad assillare i pazienti della Bassa in cura all'ospedale «Mater salutis» di Legnago. «È da settimane che cerco di prenotare un esame di controllo per il diabete che, secondo prescrizione medica, deve essere eseguito entro 30 giorni», protesta M.A., 43 anni, residente a Legnago. «Tuttavia», prosegue l'assistito, «la risposta che ottengo dal Centro unico di prenotazione (Cup), al quale mi sono recato pure di persona, è sempre la stessa: o non c'è posto oppure le liste per prenotare sono chiuse. Per questo ho segnalato il disservizio anche agli uffici del governatore del Veneto Luca Zaia».

«Ho cercato invano di prenotare altre visite pure per mia madre, 75enne ed invalida», continua il 43enne, «ma per quella cardiologica, da effettuare entro un mese, mi era stato proposto addirittura il 2023. E per un controllo ortopedico, con scadenza 10 giorni, gli addetti del Cup mi hanno risposto che non c'erano date libere». Il 43enne puntualizza: «Soltanto martedì scorso, quando mi sono rivolto all'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), mia madre ha potuto sottoporsi immediatamente all’elettrocardiogramma, mentre per la visita ortopedica le hanno fissato l'appuntamento il 12 maggio all'ospedale di San Bonifacio».

«Tuttavia», annota l'utente, «restano ancora in sospeso la mia visita diabetologica così come, da un anno, cerco inutilmente di prenotare un esame oculistico sempre per me a Legnago. Inoltre per mio padre, operato due anni fa alla prostata, non riesco a trovare tramite il Cup una data libera per il controllo post-operatorio. Così non si può andare avanti».

Un altro legnaghese, R.M, lamenta i problemi nel fissare un controllo diabetico semestrale per il padre 86enne. «Conoscendo le tempistiche dell'Ulss», rimarca R.M, «ho iniziato qualche mese fa a contattare il centralino per effettuare la prenotazione. Dopo vari tentativi in cui gli operatori mi hanno ribadito l'assenza di date disponibili, alla fine mi hanno dato appuntamento all'ospedale di Villafranca per gennaio 2023, ossia fra nove mesi». R.M., esasperato, si è recato di persona al centro diabetologico del «Mater salutis», dove il personale ha preso in carico la segnalazione. Numerose lamentele per la difficoltà a fissare, via telefono o via fax. controlli ed interventi sono giunte pure al Tribunale del malato di Legnago.

«La situazione delle liste d'attesa al Mater Salutis sta assumendo una piega preoccupante, per non dire drammatica», denuncia il presidente del sodalizio Roberto Venditti, «e le situazioni più gravi per le quali tuttora riceviamo dai cittadini numerose segnalazioni si riferiscono a controlli in cardiologia, cure fisiatriche ed esami di ammissione, visite oncologiche e controlli mammografici. Pure per alcuni tipi di interventi, come quelli di ortopedia o che riguardano l'apparato vascolare, riceviamo esposti a voce per i tempi di attesa lunghissimi». «Inoltre», prosegue Venditti, «ci viene ripetutamente segnalata da moltissimi pazienti la grave difficoltà nel comunicare con il Cup di Legnago: spesso gli operatori non rispondono o il numero dedicato al servizio è occupato. Allo stesso modo, chi procede con la prenotazione via fax non viene richiamato». «Eppure», conclude il presidente, «il centro per le prenotazioni non può rifiutarsi di registrare una prenotazione giustificandosi con la mancanza di posti liberi o con le agende dei vari reparti chiuse».