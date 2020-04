Mobilieri in crisi: «Zaia aiutaci a ripartire»

Francesco Scuderi Il distretto del mobile di Verona che ha sede a Cerea ma è attivo su un’area estesa che tocca anche le confinanti provincie di Padova e Rovigo, scrive alla Regione Veneto per esporre i gravi problemi che affliggono il settore arredo-legno. Con una lettera inviata al governatore Luca Zaia e all’assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, il direttivo di «Lignum» l’ente di governance dell’associazione guidata dall’imprenditore Paolo Piubelli, chiede un tavolo per individuare soluzioni e suggerire proposte. Il distretto attualmente rappresenta oltre mille aziende attive della filiera legno-arredo, che danno impiego a 6.600 addetti per un fatturato complessivo annuale che supera il miliardo di euro. Si tratta di un comparto che a partire dal 2010 ha iniziato a registrare una forte crisi che ha portato alla progressiva chiusura di molte aziende ma che continua, anche se con fatica, a rappresentare un’eccellenza veneta del Mae in Italy con un export consistente verso molti Paesi nel mondo. «Con la Regione e le istituzioni locali», esordisce Piubelli, «in questi anni è nata una fitta collaborazione ed è stato avviato un rapporto che coinvolge privato e pubblico con l’unico obiettivo di rilanciare il territorio». Lo scorso anno l’area che da Casale di Scodosia (Padova) si spinge fino a Verona, comprendendo piccoli Comuni delle pianure rodigina, padovana e scaligera dove la filiera del mobile diventa l’unico veicolo di «apertura sul mondo», ha chiuso con una crescita dello 0,1 per cento. Dopo anni di numeri negativi, questo risultato è stato comunque un successo sui cui porre le base di un nuovo sviluppo messo ora in difficoltà dal Covid-19. «I mesi di chiusura, sui quali nulla eccepiamo valutando la salute come valore centrale», sottolinea Piubelli, «non potranno in nessun modo essere recuperati. Occorre, pertanto, un tavolo comune di lavoro per una valutazione dello stato di salute del comparto e per il rilancio di un’eccellenza del territorio veneto». Tra le proposte del distretto, c’è anche la disponibilità «di mettere parte delle nostre produzioni, grazie alla disponibilità di macchinari capaci di lavorare non solo il legno ma anche altri materiali come il plexiglas, per contribuire alla produzione delle varie forme di protezione che serviranno durante la cosiddetta “fase 2” per mettere in sicurezza gli ambienti pubblici». La speranza più grande è però quella di poter ripartire al più presto con il proprio lavoro poiché «gli ordini persi vanno a vantaggio di aziende straniere che rischiano di acquisire quote di mercato difficili poi da riacquistare», confida Piubelli. Tra i motivi per cui sarebbe opportuna una veloce riapertura delle attività del settore, i membri del direttivo osservano inoltre che «la particolarità delle nostre aziende artigiane e semi-industriali prevede la presenza di spazi maggiori rispetto alla densità dei lavoratori occupati al loro interno, mentre la progettazione e il design, che rappresentano il cuore di molte attività possono continuare in smart working come parte di quelle commerciali e amministrative». Insomma, per il distretto del mobile di Verona i presupposti per riaprire, naturalmente nel rispetto delle normative sanitarie previste, ci sono. «Come ente che lavora nelle provincie di Verona, Padova e Rovigo», conclude Piubelli, «ci impegneremo inoltre a collaborare con le istituzioni ed essere parte attiva nella diffusione di una corretta prevenzione e applicazione delle corrette normative di sicurezza e di controllo del contagio». •