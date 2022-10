Scuolabus nel fosso, una madre: «Che paura, sembrava la scena di un film»

Dopo la grande paura vissuta venerdì pomeriggio, ieri è stato il giorno del sollievo e dei ricordi per le famiglie dei nove bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus piombato in un fossato nelle campagne di Minerbe. Nell’impatto, avvenuto in via Carampelle, nessuno per fortuna si è fatto male seriamente. E anche chi è stato tenuto in osservazione in ospedale nella notte tra venerdì e sabato è stato dimesso ed è tornato a casa dopo che anche gli ultimi esami di controllo hanno dato esito negativo.

Dimessi dagli ospedali tutti i piccoli studenti

A preoccupare più di tutto era la situazione clinica di una bambina di sette anni, trasferita dopo l’incidente all'ospedale veronese di Borgo Trento con l'elisoccorso per un sospetto trauma cranico. Nella chat della classe seconda elementare, che la piccola frequenta nel capoluogo, ieri mattina i suoi genitori hanno informato le altre mamme e gli altri papà in apprensione per la bimba che la figlia si è ripresa e sta bene. Altri tre ragazzini, due portati all'ospedale di Legnago e un altro in quello di San Bonifacio, ieri sono stati dimessi anche loro.

La testimonianza di una mamma

«Quando sono giunta venerdì sul luogo dell'incidente», raccontava ieri mattina la mamma di un bambino di 10 anni che si trovava sul pulmino finito fuori strada, «mi si è gelato il sangue nelle vene. Sono stata una dei primi genitori a raggiungere via Carampelle, erano già arrivati l’elicottero di Verona Emergenza, l'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco, sembrava di essere sul set di un film, è stato davvero terribile vedere lo scuolabus dentro il fossato».

Ad avvisare la donna di quanto successo sono stati i ragazzi della comunità educativa per minori «San Francesco», dell'istituto Don Calabria di Verona, situata a poca distanza. «Uno di loro», ha aggiunto la donna ormai sollevata dopo i brutti momenti trascorsi, «mi ha chiamato al cellulare, mi ha riferito che mio figlio era stato coinvolto nell'incidente e subito dopo me lo ha passato. Quando ho sentito la sua voce mi sono tranquillizzata e sono corsa sul posto. I ragazzi della comunità sono stati bravissimi, hanno fatto compagnia ai nostri figli, piangevano tutti, erano impauriti da quello che succedeva attorno a loro».

«Mio figlio ha riportato un paio di ematomi», continua la mamma, «non ricorda molto dell'incidente, solo che ad un certo punto il pulmino si è inclinato e in pochi istanti si è ritrovato nel fosso dolorante mentre tutti urlavano. Fortunatamente i bambini hanno risorse incredibili e già oggi (ieri ndr) nel letto dell'ospedale, prima di venire dimesso, diceva di non veder l'ora di tornare a scuola per raccontare ai suoi amichetti l'avventura che ha vissuto».

Il titolare della ditta

I nove alunni coinvolti nell'incidente frequentano la primaria di primo grado «Zanella» di Minerbe, ma sono tutti residenti nella frazione di San Zenone. Ed era proprio quello il giro che il pulmino stava effettuando in quel momento per riportarli a casa. «Ho cercato di contattare tutte le famiglie coinvolte», confidava ieri Massimo Marchesini, il titolare dell'azienda proprietaria dello scuolabus, «per assicurarmi che tutti i bambini stessero bene.

Lo scuolabus era stato revisionato appena un mese fa, l'autista non ricorda nulla se non che c'era un'auto proveniente dal senso di marcia opposto e che questa macchina si è poi dileguata». Proprio il conducente del pulmino - sottoposto agli esami tossicologici previsti per legge di cui si attende l’esito - è quello che ha riportato le ferite più gravi: un taglio alla testa. Medicato con alcuni punti di sutura, e una costola rotta.

La ricostruzione della dinamica esatta del dramma sfiorato in paese è al vaglio dei carabinieri della stazione di Minerbe, che l'altro ieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente senza rinvenire tracce di frenate o di contatto tra il pulmino e un altro veicolo. I militari nei prossimi giorni raccoglieranno le testimonianze di tutti i protagonisti della disavventura per chiarire ogni aspetto della vicenda. •.