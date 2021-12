Il fronte dei tamponi sotto pressione e sul punto di cedere, la speranza nella pillola anti Covid, la scuola che moltiplica contagi ogni giorno, i bambini che contagiano i genitori. Sono i segnali inquieti di questi giorni di Natale, il secondo Natale con la pandemia in casa e l’ansia che sale.

Come una perturbazione che, a differenza di quella dello scorso anno che ci ha investiti in pieno da Ovest, ora la vediamo arrivare da lontano, da Est. La pandemia è rientrata in Veneto passando da Slovenia e Carinzia e scendendo per Friuli Venezia Giulia e Bolzano, abbattendosi nelle settimane scorse su Padova e ora su Treviso. Verona, finora, ha guardato dall’angolo della Regione, non senza angustiarsi, però, per ogni ambulanza in più che sente suonare o per una serranda di un’attività che si abbassa per quarantena. È passata dai quasi 300 nuovi casi al giorno di inizio dicembre, agli oltre 600 di ieri, e da quasi quattromila a 7.800 attuali positivi, e ancora da 87 a 126 pazienti covid negli ospedali. Eppure secondo il direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor, l’uomo cui Zaia ha affidato la guida di un settore strategico nel momento più difficile, la situazione a Verona è buona.



Dottor Flor, cosa vi aspettate per Verona?

Dei risultati di Verona siamo soddisfatti perché ha valori molto bassi dal punto di vista dei ricoveri, dei positivi e anche dei positivi nelle scuole. Ora la pressione sta aumentando su Treviso che invece registra numeri altissimi. Cerchiamo di fare di tutto procedendo con tamponi, tracciamento e vaccini per impedire che la gente si ammali.



I centri tampone, però, a Verona sono in tilt per la pressione delle scuole: i contagi aumentano e i tempi di risposta sul test per il rientro in aula si allungano.

Da una settimana la scuola ci sta chiedendo un enorme sforzo, non avevamo mai avuto un impatto così forte. Ma anche perché l’intento è di tenere aperte le scuole. In Veneto abbiamo più di mille classi in quarantena o in monitoraggio, significano all’incirca trentamila persone in isolamento. Facciamo 60-70.000 test al giorno di cui 25.000 molecolari in una stagione, tra l’altro, in cui si fa ricorso all’ospedale non solo per il covid. E lo sforzo è proprio quello di garantire l’assistenza sanitaria anche non covid.



Le scuole si fermeranno a Natale, ma ci sarà un boom di tamponi dopo cene e feste e mancano operatori. Siete pronti? E come?

Stiamo allestendo nuove linee per tamponi e lo sforzo per la prevenzione è inedito. Il servizio sanitario garantisce cure e strumenti. Ma spero nella responsabilità delle persone altrimenti il nostro sforzo è vanificato. Sono due fattori non disgiungibili.

A proposito di ospedali, com’è la situazione di quelli veronesi?

A Verona la pressione è bassa (a Padova è più del triplo) e anche negli ospedali del territorio dove si registrano numeri diversi di ricoverati e di casi positivi al tampone. La speranza è che Verona si preservi come meno colpita del Veneto.



La vicina Vicenza, però, è in difficoltà. È un segnale di avvicinamento dell’ondata da Est?

I dati di Vicenza sono alti, è vero. Però da due-tre giorni in Veneto non c’è una crescita veloce dei contagi, come nei giorni precedenti. Nell’ondata si avvertono micro-ondate. Restiamo tuttavia in allerta. Siamo andati su veloci nei contagi, ma siamo stabili ora, anche se con più casi positivi.



Vi aspettavate un Natale così?

Non si può prevedere perché l’innesco di un’epidemia è lento e qui hanno giocato un po’ le varianti, un po’ l’effetto di un ritorno alla normalità. Mi aspettavo un aumento di positivi a ottobre, che invece non c’è stato. È arrivato tardi. Certo, se non ci fosse stato il vaccino saremmo messi molto peggio.



La preoccupano gli stadi pieni, i cinema e i teatri aperti?

No. L’epidemia non va a compartimenti stagni e si sposta con le persone dove c’è una comunità che è fatta di incontri allo stadio, a teatro, nelle scuole, nelle riunioni familiari e nelle cene. Ma ora il vaccino ci dà una forte protezione.

A proposito di vaccino. La popolazione ha risposto bene, anche con la terza dose. Che dire a chi forse si aspettava meno quarantene e restrizioni?

Il vaccino lo si fa per noi stessi, ci preserva perché riduce il rischio di malattia e di ammalarsi gravemente. Gli sforzi li facciamo per mantenere una routine quotidiana il più normale possibile.

Le raccomandazioni in anticipo sulla zona gialla (autoisolamento in caso di sintomi, adesione al vaccino, riduzione di cene e feste) sono consigli o hanno conseguenze legali per chi non le applica?

Alcune riprendono obblighi di legge, alcune erano già previste dal mondo scientifico e dobbiamo seguirle alla stregua di raccomandazioni vincolanti perché siamo tenuti a rispettare gli altri e la collettività: gravare su ospedali e servizi poi si ripercuote su tutti i settori. Tuttavia sono stati sdoganati tanti vincoli, ricordiamoci come eravamo un anno fa. E concludo che c’è una responsabilità di tutti di stare in una comunità per non avere gente in ospedale, tutelare la salute del singolo ed evitare ricadute sulla collettività.



A quando la pillola anti Covid in Veneto?

La palla ora è tra Aifa e ministero e i tempi sono quelli legati alla formulazione di un contratto di acquisto. Mi auguro sia al più presto perché sarà un tassello in più per ridurre l’epidemia.