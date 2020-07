Mercatino a chilometro zero all’Exp

In Area exp arriva il mercatino a chilometro zero di Copagri Verona, la confederazione di produttori agricoli che ha sede regionale proprio a Cerea. Per tutta l’estate, ogni ultima domenica del mese, insieme al mercatino d’antiquariato e artigianato, tra i padiglioni C e D, apriranno una decina di bancarelle di produttori locali. Dai salumi ai formaggi della Lessinia, dalle verdure al miele, alle bancarelle si troverà di tutto. «Questo è solo l’inizio di un progetto che vorremmo portare avanti anche dopo l’estate», dice il presidente Copagri Verona e Copagri Veneto Carlo Giulietti.

F.S.