Maxi rondò, viaggiano già le proteste

Terminata e non inaugurata, nello stile low profile perseguito da Manuel Scalzotto, la nuova maxi rotonda fra la provinciale 7 Serenissima e via XX Marzo, a Cologna, comincia già a suscitare qualche perplessità. E ad essere preoccupati sono soprattutto gli automobilisti e i camionisti che la percorrono ogni giorno per raggiungere il luogo di lavoro. Qualcuno l’ha già ribattezzata la «chicane Scalzotto», per via della doppia curva in uscita da via XX Marzo, verso Pressana. La fluidità, la sicurezza in certi punti, perfino la resa dal punto di vista estetico viene criticata da più parti, soprattutto alla luce del fatto che il progetto iniziale era ben diverso. All’intersezione fra la provinciale 7 e la strada che dal centro conduce alla periferia sud-est di Cologna doveva sorgere un rondò tradizionale, visto che le strade che si incrociano non sono molte: c’è la provinciale, particolarmente pericolosa perché i mezzi che scendono dal ponte sul Guà arrivano a velocità elevata, c’è la strada comunale e, infine, c’è la nuova viabilità che conduce alla Cittadella dello sport. «A suo tempo, l’amministrazione di Silvano Seghetto aveva previsto di acquisire una fetta di terreno ad ovest della provinciale per realizzare una rotonda sufficientemente grande e orientata verso la zona sportiva», ricorda l’ex consigliere comunale Pierangelo Conterno. «Si era pensato di abbattere il ponte della ferrovia che costituisce una strettoia considerevole per una strada provinciale trafficata come la Serenissima e di abbassare il sedime della strada». Invece, si è arrivati ad una soluzione molto particolare, con un lato lungo un centinaio di metri e un doppio anello sull’altro lato. «A me personalmente pare più una pista di go kart», osserva il consigliere di minoranza Antonio Poli. «Invece di costruire una rotatoria normale, che sarebbe costata molto meno, si è arrivati ad una soluzione singolare, poco scorrevole e, oserei dire, in qualche tratto perfino criticabile a livello di sicurezza. Sembra l’uscita da un casello autostradale», riflette Poli. La sistemazione dell’incrocio è costata 480mila euro. «E pensare che eravamo partiti da un importo di 375mila euro», rammenta ancora il consigliere. I punti del nuovo rondò sotto accusa sono essenzialmente tre. Il primo è l’uscita da via XX Marzo in direzione Pressana, troppo stretta per consentire ai mezzi pesanti di rimanere nella propria corsia di marcia. I veicoli che salgono da Pressana verso Cologna si trovano all’improvviso i camion che invadono la loro corsia e devono rallentare per evitare scontri. Il secondo nodo critico sono le due isole in cemento realizzate sotto l’argine del Guà, in direzione San Bonifacio. Obbligano i conducenti a spostarsi e sinistra ma con il buio e le nebbie invernali potrebbero costituire delle barriere pericolose. Inoltre, esse possono indurre le persone ad invadere involontariamente la corsia opposta. Da ultimo, nella nuova intersezione non è stato previsto alcun percorso sicuro e protetto per i ciclisti che devono raggiungere Pressana o Sant’Andrea. Il sindaco Scalzotto è sorpreso dalle critiche. «Non mi sono giunte lamentele finora e, per quanto ne so, la nuova viabilità funziona a dovere. Il progetto è cambiato negli anni non certo per un’indicazione politica, quanto piuttosto per valutazioni tecniche», commenta. «Ritengo che ci fosse l’urgenza di intervenire per mettere in sicurezza la viabilità in entrata e in uscita dalla Cittadella dello sport e l’obiettivo è stato raggiunto. Non entro nel merito delle scelte tecniche perché non sono in grado di giudicare la funzionalità e la sicurezza di una rotatoria. Dico soltanto che per raggiungere Pressana i ciclisti dovrebbero percorrere via Roma e via Traversina, non certo la provinciale», conclude. Il sindaco invita ad attendere l’apertura della Treviso-Ostiglia per avere a disposizione un percorso ciclopedonale bello dal punto di vista ambientale e sicuro per pedoni e ciclisti. •

Paola Bosaro