Marconi: «Io, nato nei campi, non trovo le parole»

Sta facendo il pieno di consensi, attraverso i quali si manifesta la solidarietà della rete, la riflessione postata sulla sua pagina Facebook da Matteo Marconi, 29 anni, giovane consigliere comunale di Pescantina con l’incarico all’agricoltura. In dieci minuti, la sua azienda, dove lavora fin da bambino con la sua famiglia, ha subito danni ingentissimi. «Noi storicamente», racconta, «lavoriamo una decina di ettari di vigneto e pesche a Reolto, in località Balconi. Abbiamo a dimora Valpolicella e Pinot grigio e coltiviamo le specialità della Principesca. Domenica, quando sono precipitosamente rientrato a casa, ho solo potuto constatare il disastro che era capitato in pochi minuti in alcuni appezzamenti. La vita dell’agricoltore è legata anche a questo fattore: in un istante, a causa della condizioni del tempo, può andare in fumo una stagione. A Reolto il danno è stato evidente e le viti è come se avessero dubito un forte choc». Ma dopo questa constatazione, il consigliere ha fatto visita a tutte le altre aziende colpite per constatare le condizioni delle colture. Matteo Marconi, giovane agricoltore («Sono nato nei campi»), sta portando avanti nel suo impegno amministrativo il grande tema del passaggio generazionale nelle famiglie contadine. «In tutti gli interventi che ho fatto pubblicamente in occasione delle fiere e delle rassegne peschicole», precisa, «ho sempre invitato la politica a occuparsi dei giovani nel settore agricolo perché sono il futuro di una parte importante della nostra economia. L’agricoltura, in tempi di crisi, deve diventare trainante anche per gli altri comparti in modo da dare futuro ai giovani». Ora, il dopo uragano presenta ancora un cammino difficile. Conclude Matteo: «Bisogna che i periti constatino i danni secondo i parametri di legge. Si potrà raccogliere quello che è rimasto e per gli impianti di protezione e le reti antigrandine che sono state divelte o danneggiate si potrà fare domanda di risarcimento agli organi competenti. È chiaro che ci vuole coraggio e tenacia per andare avanti e continuare nel proprio lavoro. Mai come in questa occasione è difficile trovare le parole». •

