Lo smemorato vincitore al lotto deve ancora ritirare 50mila euro

Il vincitore di uno dei 300 premi da 50 mila euro, assegnati nei tre concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre scorsi, del concorso Super Enalotto, in occasione dei «black friday» delle Black week, si è scordato di ritirare la vincita. O forse non si è ancora accordo di aver vinto. C’è tempo sono fino al 21 febbraio, per l’anonimo e «distratto» vincitore per riscuotere i suoi 50 mila euro - non proprio una cifra irrisoria - vinti con una giocata a Villafontana.

In Veneto, nei tre giorni speciali di Superenalotto, sono state realizzate ben 15 vincite totali, ognuna da 50 mila euro. Le province più fortunate sono state: Padova, Venezia, Treviso e, appunto, Verona. Chi avesse giovato uno di questi concorsi speciali dovrebbe controllare i propri taglianti. Si tratta del concorso numero 140 di martedì 23 novembre 2021, il numero 141 di giovedì 25 novembre 2021 e il numero 142 di sabato 27 novembre 2021. Va ricordato, perché a Villafontana non si è ancora fatto vivo il vincitore del premio da 50 mila euro: forse non vuole dare nell’occhio, come spesso succede in questi casi, ma è più probabile che non si sia ancora accorto di aver vinto.

«Potrebbe non essere risultato vincitore coi i numeri giocati al Super Enalotto ed invece averci preso nei concorsi speciali», riflette Luigi Morelato che lavora nel punto vendita e tabaccheria «La Bottega» di Villafontana, di cui è titolare la sorella Maria Elisabetta Morelato, dove è stata giocata la schedina vincente. «Da noi non è venuto nessuno a richiederlo: la Sisal ci ha avvisati che manca all’appello il vincitore che ha giocato qui, ma non sappiamo chi sia», precisa Morelato. Dunque il tagliando potrebbe essere ancora in circolazione e da controllare, a meno che l’ignaro vincitore non l’abbia già cestinato - purtroppo - oppure attenda l’ultimo giorno per farsi avanti. «Il controllo può avvenire qui da noi o in qualsiasi altra ricevitoria», avverte l'esercente, «non saprei dire se fosse un giocatore di passaggio, ma molti di quelli che tentano la fortuna sono qui del posto».

I giocatori devono verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, per scoprire di essere il fortunato vincitore o meno: la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata, come dicevamo, per il prossimo lunedì 21 febbraio. Dunque conviene rovistare in cassetti, portafogli, tasche di giacche, pantaloni e cappotti: non si sa mai. D’altronde, negli ultimi quattro anni, nell’erario dello Stato sono rimasti ben 502 milioni di euro di premi mai riscossi. Secondo i dati più recenti, ogni anno, solo di Lotto e Super enalotto, non vengono richiesti 49 milioni di euro, in media, di vincite. Il picco è stato registrato nel 2011, con 54,4 milioni non incassati dai vincitori del Lotto, e nel 2012 con 53,2 milioni rimasti da consegnare ai vincitori. Negli ultimi quattro anni, dai Gratta&Vinci, dai concorsi e dai giochi d’azzardo nazionali, sono rimasti nelle casse dello Stato ben 213 milioni di euro. Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per lo più le vincite non vengono riscosse per distrazione, ma ci sono anche casi di vincitori che non vogliono essere scoperti dall’erario per non vedersi i premi tassati.

L’iniziativa Black Week di Sisal ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro ai fortunati vincitori, ma una parte deve ancora essere richiesta. Il sito ufficiale del SuperEnalotto per controllare è https://www.superenalotto.it/. Per informazioni è possibile chiamare la Sisal, componendo il numero 02.8868.971, oppure scrivendo all’indirizzo mail sisalcomunicazione@sisal.it, sito web www.sisal.com.