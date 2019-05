Testamento Cappello, la spuntano i cugini

I giudici risolvono il «giallo» del duplice testamento di Remo Cappello, stimato professore di ragioneria all'istituto «Minghetti» di Legnago, deceduto nel 2014 a 70 anni. Anche se non si ferma la battaglia legale sulla cospicua eredità del docente, che da quasi cinque anni vede contrapposti, da un lato, gli eredi di Cappello e, dall'altro, l'Ulss 9 Scaligera e le parrocchie di Porto e Canove. Attraverso una sentenza, infatti, i giudici della prima sezione civile del tribunale di Verona hanno accertato l'autenticità delle disposizioni scritte lasciate nel novembre 2013 dal defunto docente, originario di Terrazzo e consulente per anni di un importante gruppo industriale della zona. Tramite questo documento, trovato dagli eredi nell'auto del professore alcuni mesi dopo la sua morte, Cappello, che era laureato in Economia e commercio, aveva deciso di revocare le proprie precedenti volontà, riportate in un testamento olografo datato 2012. Ovvero il documento con cui il docente aveva stabilito che, dopo la morte, le sue proprietà, che comprendono ingenti somme depositate in due istituti bancari, oltre ad una casa con campi a Canove, fossero destinate all'allora Ulss 21 di Legnago, oggi assorbita dall'Ulss 9 Scaligera, ed alle parrocchie di Porto e Canove. Dopo che gli 11 cugini del professore, forti del secondo testamento, hanno reclamato l'eredità, sia l'Azienda sanitaria di via Gianella che le parrocchie delle due frazioni di Legnago, nell'ottobre 2014, hanno deciso di ricorrere alle vie legali, facendo leva sulle differenze calligrafiche tra i due scritti ed ottenendo, nell'immediato, il sequestro dei beni del lascito. Ora, dopo quattro anni di «guerra» giudiziaria, durante i quali, nella causa civile, sono intervenuti sia periti calligrafici delle parti che un consulente tecnico d'ufficio (Ctu) nominato dal tribunale, i giudici sembrano aver messo la parola fine alla diatriba. Dando torto all'Ulss e alle due parrocchie e riconoscendo invece come autentico il secondo testamento del 2013. I giudici, infatti, hanno rigettato l'istanza dei tre enti di considerare falso, e quindi privo di valore giuridico, tale documento e hanno pertanto dichiarato aperta la legittima successione per gli eredi, dissequestrando i beni. I magistrati hanno anche condannato l'Ulss e le due parrocchie a rifondere ai convenuti le spese di lite, quantificate in 46.988 euro, oltre a quelle generali al 15 per cento, all'Iva ed al contributo per la cassa previdenziale degli avvocati (Cpa) previsti per legge. I tre enti, dunque, complessivamente, dovranno sborsare, compresi i costi del custode giudiziario e dei legali, una somma attorno ai 100mila euro. Ciononostante, sia l'Ulss che le due parrocchie non si sono date per vinte. Tanto da non esitare ad impugnare la sentenza di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che ha fissato la prima udienza per il prossimo 7 ottobre. Per gli eredi del professore, nonostante abbiano nel frattempo ottenuto il possesso dei beni del lascito, è ricominciato quindi un incubo, visto il dilatarsi dei tempi di attesa della nuova sentenza, che potrebbe pure ribaltare l'esito della prima. «Nonostante questo inutile sperpero di soldi pubblici per l'Azienda sanitaria», protesta uno degli eredi del professor Cappello, «e di elemosine per le due parrocchie, i tre enti hanno presentato il ricorso. E, probabilmente, proseguiranno anche in Cassazione: non si capisce bene per soddisfazione di chi o per quale altra motivazione, visto che la sentenza di primo grado attesta senza dubbio la veridicità del secondo testamento». Per questo gli eredi hanno inviato una email di protesta anche al governatore del Veneto Luca Zaia, in qualità di responsabile della nomina dei dirigenti dell'Ulss 9 Scaligera. «Tre degli 11 eredi, tutti ultraottantenni e cugini del professore, sono nel frattempo deceduti mentre gli altri, molto probabilmente, non vedranno la fine di questa vicenda», conclude l'erede. «Per questa questione», replica don Moreno Roncoletta, parroco di Porto e Canove, «ci siamo affidati ai legali della Curia, che quindi ci hanno confermato che abbiamo tutto il diritto a proseguire nella causa. Con il lascito, certamente, avremo potuto sviluppare iniziative sociali, come quella di ricavare nella casa di Canove gli spazi per due o tre ospiti disabili della nostra Piccola Fraternità». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri