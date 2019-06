«Spado» non ha avuto nemmeno il tempo di frenare

Non ha nemmeno frenato: Daniele «Spado» Bonfante si è trovato improvvisamente davanti l’auto contro la quale è andato a sbattere sabato sera, nel Mantovano, verso le 23.30, trovando la morte. L’incidente è accaduto a Roncoferraro in via Edmondo De Amicis: Bonfante era in sella alla sua Yamaha T Max, l’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, era guidata da una quarantenne rimasta sotto choc. Daniele, che era nato a Legnago il 16 agosto 1967 e risiedeva in via Molise 33, è morto all’intersezione tra la provinciale 33 e la provinciale 80 e la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Carlo Poma di Mantova dov’è rimasta anche ieri, in attesa del nulla osta per i funerali. Anche ieri, a San Pietro di Legnago dove «Spado» gestiva dal 2001 il «Crocodile Food», non si parlava d’altro. Era conosciuto da tutti, nella frazione, Daniele: per la sua simpatia, il suo entusiasmo, le sue passioni, il suo tifo per l’Hellas, squadra i cui colori arredavano il bar centrale. Ieri in molti hanno cercato di fare coraggio a sua moglie, esprimerle vicinanza e affetto per la perdita del marito. In attesa del funerale. •