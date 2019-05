«Il 26 maggio la Lega avrà un risultato che non ha mai avuto nella sua storia e andremo a riprenderci quello che è giusto, il futuro per i nostri figli». Lo ha detto Matteo Salvini in un comizio a Legnago, ricordando che il movimento «è passato dalle parole ai fatti».

Domani il ministro dell'Interno prosegue il suo tour elettorale a Verona e a Negrar.

«Ci aspettiamo che tutti mantengano la parola sull’Autonomia e sulle opere pubbliche, perché abbiamo perso in passato sin troppo tempo», ha proseguito spiegando che «il Veneto ha bisogno di sì» non di ministri «che rallentano». - «Conto che questo Governo vada avanti a lungo, basta che tutti siano fedeli e leali, e uomini d’onore, rispettosi della parola data, come abbiamo dimostrato noi della Lega». .

«Io non guardo ai sondaggi, alla convenienza personale - ha aggiunto - Guardo all’interesse del Paese. Abbiamo bisogno di sindaci concreti, leali, che applichino le leggi dello Stato, non di sindaci di sinistra che non applicano il Decreto sicurezza, non c’è tutto per tutti, dobbiamo darci dei criteri».

«I contributi comunali, i soldi comunali, le case comunali: se c’è un sindaco della Lega vanno prima ai veronesi e poi al resto del mondo. Prima gli italiani e poi il resto del mondo». ha aggiunto. «Ci sono anche dei veronesi che fan fatica a pagare la bolletta della luce - ha aggiunto - e nessuno viene a casa a pagargliela di notte, riattaccando il contatore della corrente».