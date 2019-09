maggioranza Minori dati in affido

Un coinvolgimento del sindaco e delle assistenti sociali comunali negli affidi dei minori senza il consenso dei genitori naturali. È la richiesta, avvallata dalla sola maggioranza, avanzata nell'ultimo consiglio comunale al comitato dei sindaci del distretto 3 «Pianura veronese», che raggruppa i 25 Comuni dell'ex Ulss 21. L'ordine del giorno, illustrato dal consigliere Mattia Lorenzetti di «Progetto nazionale», prende spunto dai recenti casi di cronaca accaduti a Bibbiano (Reggio Emilia), concernenti bambini e ragazzi sottratti ai genitori naturali contro il volere di questi ultimi ed affidati a nuclei ospitanti o ad istituti, da cui è scaturita l'indagine della magistratura denominata «Angeli e demoni». Sebbene nella città del Salieri o nel territorio circostante non si siano registrati casi simili a quelli avvenuti in terra emiliana, il centrodestra legnaghese ha avvallato il documento che, come ha specificato il presidente del Consiglio Paolo Longhi, «invita il sindaco Graziano Lorenzetti a chiedere al Comitato dei sindaci del distretto 3 che nelle procedure di affidamento di minori disposti senza il consenso dei genitori siano interessati anche i servizi sociali, il sindaco, e l’assessore al Sociale competenti per territorio». Tutto ciò, ha aggiunto Longhi, «allo scopo di determinare un confronto aperto, volto a favorire una maggiore completezza di valutazioni ed eventuali soluzioni alternative». L'ordine del giorno, sotto forma di petizione, verrà inoltrato tramite posta elettronica certificata anche alla Camera dei deputati, affinché approvi un progetto di legge di riforma del settore. «Il nostro Comune», ha evidenziato il consigliere Lorenzetti, «così come gli altri centri della pianura, hanno delegato l'Ulss 9 per la tutela dei minori. Questo documento vuole affidare un compito in più al nostro municipio per un confronto tra i servizi sociali, amministratori locali ed uffici competenti dell'Azienda sanitaria. Inoltre, vuole sollecitare il legislatore nazionale a prevedere misure che apportino un miglioramento nell'attuale assetto normativo in materia». Il provvedimento non ha incontrato il favore della minoranza. Infatti, i consiglieri di «Legnago Futura», «Per una città in Comune» e «Forza Italia- Prima Legnago - Viva Legnago», dopo aver chiesto invano di modificare l'ordine del giorno, in segno di protesta hanno lasciato l’aula poco prima del voto. «Va certamente condannato chi ha cercato di fare affari sulla pelle di bambini innocenti», ha rimarcato Diego Porfido di Legnago Futura, «tuttavia l’affido dei minori non è una materia che va lasciata in mano alla politica. Semmai dobbiamo pretendere di avere operatori sempre più preparati nel seguire i vari casi. Tenendo conto che già oggi il personale dell’Ulss 9 e del Comune riscuote la nostra completa fiducia». •

F.T.