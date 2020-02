Il bollino è arancio ma il sindaco revoca tutti i limiti

Aria da bollino «arancio» a Legnago ma il sindaco revoca il blocco dei veicoli più inquinanti. Per otto giorni consecutivi la centralina dell’Arpav di via Togliatti a Casette ha registrato una concentrazione giornaliera di polveri sottili (Pm10) nell’atmosfera cittadina superiore ai 50 microgrammi per metro cubo, previsti dalle norme nazionali sull’ambiente. Per questo motivo, l’Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Veneto ha prorogato fino a lunedì 3 febbraio il livello di «allerta arancio» fissato nei giorni scorsi per il capoluogo della Bassa. Ciononostante, il sindaco Graziano Lorenzetti, anziché ampliare i divieti di circolazione dei veicoli, come già avvenuto all’inizio di gennaio, ai mezzi diesel «Euro 4», ha deciso di togliere ogni limitazione sulle strade cittadine. Attraverso una nuova ordinanza, infatti, il primo cittadino ha revocato il precedente provvedimento che impediva tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, lo spostamento di auto, camion e moto più vecchi e inquinanti. Lorenzetti non ha mai nascosto il proprio scetticismo riguardo l’efficacia dei divieti «anti-smog» sul traffico e ha quindi annullato le precedenti disposizioni riguardanti sia il livello «arancio» che quello più basso, il «verde». Quest’ultima condizione vietava l’utilizzo nelle nel capoluogo e nei quartieri di Terranegra, Casette e Porto, delle auto a benzina Euro 0 ed Euro 1, di quelle diesel fino ad Euro 3, di moto e motocicli Euro 0 e di camion e furgoni diesel fino ad Euro 3. «Abbiamo deciso», puntualizza Lorenzetti, «di lasciare totalmente libera la circolazione, anche per non creare ulteriori disagi e confusione nei cittadini, visto questo continuo altalenare dei superamenti di Pm 10 nell’atmosfera. Nei prossimi giorni, in base al responso dell’Arpav, effettueremo ulteriori valutazioni e decideremo se prendere ulteriori provvedimenti». Il municipio, d’altro canto, ha confermato le limitazioni a stufe e caldaie private alimentate a legna, pellet ed altre biomasse legnose. In particolare, con il livello «arancio», non potranno essere utilizzati i generatori di calore inferiori alla classe «3 stelle», così come verranno vietati i falò e lo spandimento di liquami zootecnici nei campi. «Fin da subito», puntualizza Luca Falamischia, assessore alla sicurezza, «abbiamo chiesto alla polizia locale di prestare attenzione al fumo emesso dai comignoli privati durante i pattugliamenti. Dai primi sopralluoghi, che hanno interessato il quartiere di Casette, non sono emerse violazioni». Eventuali trasgressori rischieranno una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. •

Fabio Tomelleri